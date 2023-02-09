Установили "желтый" уровень опасности: оккупанты в Крыму готовятся к освобождению ВСУ полуострова

Окупать выделили наиболее уязвимые районы полуострова и ужесточают меры безопасности, рассказывают в украинской разведке.

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Во временно оккупированном Крыму российские захватчики готовятся к спецоперации Сил обороны Украины по освобождению полуострова. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что оккупационные власти Крыма вместе с ФСБ установили на полуострове "желтый уровень террористической опасности" и опубликовали соответствующее решение. В список наиболее уязвимых городов попали Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы Крыма.

[ + – ] Скрин по решению оккупационных властей Крыма Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Под "будущим" ударом ВСУ оказались также подведомственные объекты министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, топлива, промышленности и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Согласно решению, в Крыму планируется усилить контроль за передвижением транспорта и перемещением граждан, в том числе иностранцев.

[ + – ] Скрин по решению оккупационных властей Крыма Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Подразделения МЧС получили приказ проверить спецоборудование для проведения возможных "спасательных операций", а местным администрациям предписано обустроить места для "временного размещения людей". Также должны приготовить больницы для оказания экстренной помощи и эвакуации.

"Подобные "меры безопасности" со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину", — отметили в ГУР. Минобороны.

Напомним, украинские ведомства получили задачу формировать кадровый резерв для работы в Крыму после деоккупации полуострова. Об этом 8 февраля заявила вице-премьер-министр – министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ранее Фокус писал, что эксофицер армии США Бен Годжес заявил, что Украина сможет освободить Крым, если западные страны предоставят ВСУ высокоточное оружие большой дальности.