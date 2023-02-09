Встановили "жовтий" рівень небезпеки: окупанти в Криму готуються до звільнення ЗСУ півострова

Окупати виокремили найбільш вразливі райони півострова і посилюють заходи безпеки, розповідають в українській розвідці.

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В тимчасово окупованому Криму російські загарбники готуються до спецоперації Сил оборони України зі звільнення півострова. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що окупаційна влада Криму разом із ФСБ встановили на півострові "жовтий рівень терористичної небезпеки" і опублікували відповідне рішення. До списку найбільш вразливих міст потрапили Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також Джанкойський, Красноперекопський і Ленінський райони Криму.

[ + – ] Скрін з рішення окупаційної влади Криму Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Під "майбутнім" ударом ЗСУ опинилися також підвідомчі об’єкти міністерств транспорту, ЖКГ, охорони здоров’я, енергетики, палива, промисловості та комітету з водного господарства та меліорації.

Згідно із рішенням, у Криму планують посилити контроль за пересуванням транспорту та переміщенням громадян, зокрема, іноземців.

[ + – ] Скрін з рішення окупаційної влади Криму Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Підрозділи МНС отримали наказ перевірити спецобладнання для проведення можливих "рятувальних операцій", а місцевим адміністраціям наказано облаштувати місця для "тимчасового розміщення людей". Також мають приготувати лікарні для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

"Подібні "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну", — зазначили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, українські відомства отримали завдання формувати кадровий резерв для роботи в Криму після деокупації півострова. Про це 8 лютого заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Раніше Фокус писав, що ексофіцер армії США Бен Годжес заявив, що Україна зможе звільнити Крим, якщо що західні країни нададуть ЗСУ високоточну зброю великої дальності.