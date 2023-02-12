Министерство торговли США продолжает принимать меры против России и тех, кто поддерживает агрессию РФ в Украине. Спустя почти год после полномасштабного вторжения настало время оглянуться назад и спросить: каких результатов добились США?

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Поддержка США после вторжения в Украину была немедленной и решительной: США выделили миллиарды долларов в качестве помощи в сфере безопасности для противодействия российской агрессии. Вместе с союзниками и партнерами США также обеспечили России серьезные экономические издержки, чтобы подорвать ее военную машину.

Фокус перевел новый текст, посвященный контролю за экспортом со стороны США в контексте российско-украинской войны. Автор статьи — заместитель 19-го секретаря Министерства торговли США Дон Грейвз.

Экспортный контроль. Секретное оружие США против российской военной машины

Центральную роль в этих усилиях играют беспрецедентные меры "экспортного контроля", введенные Министерством торговли США. Одним из серьезных результатов их воздействия на российскую оборонную промышленность стал дефицит технологий. Экспортный контроль препятствует способности России поддерживать, ремонтировать и пополнять запасы своего оружия.

Экспортный контроль – один из самых мощных инструментов национальной безопасности, о котором вы, вероятно, никогда не слышали. Это торговые ограничения, которые помогают обеспечить нашу безопасность, не позволяя противникам приобретать американскую продукцию и использовать американские инновации против США, наших союзников и наших ценностей. Экспортный контроль – это инструмент политики, который правительство США разрабатывало на протяжении десятилетий. Но в 2022 году экспортный контроль приобрел новое стратегическое значение. Правительство США ввело больше механизмов экспортного контроля с большей скоростью, точностью и всесторонней координацией, чем когда-либо прежде. Эти меры контроля играют важную роль в обеспечении национальной безопасности США и наших партнеров по всему миру.

Санкции против РФ: беспрецедентные меры

История новых мер экспортного контроля начинается в Министерстве торговли под моим началом. Министерство торговли разрабатывает, внедряет и обеспечивает соблюдение экспортного контроля в отношении продукции "двойного назначения" (товаров, имеющих как коммерческое, так и военное применение), а также некоторых товаров, имеющих только военное применение. Экспортный контроль позволяет правительству США защищать доступ к товарам и технологиям американского производства, а также к некоторым товарам иностранного производства, которые включают в себя американские компоненты или производятся на основе американского программного обеспечения, технологий или оборудования.

Вот как это работает: после введения правила экспортного контроля экспортеры должны оценить, подпадают ли их товары или сделки под новые ограничения и требуется ли разрешение правительства США. Такая оценка может включать проверку технических характеристик продукции и списков клиентов. Есть и другие детали этого процесса, например, проверка процедур соблюдения новых мер контроля, но основная идея заключается именно в этом.

24 февраля 2022 года, когда российские танки выдвинулись к столице Украины, мы, как члены администрации Байдена, поняли, что нам необходимо поддержать храбрый украинский народ, навязать России значительные экономические издержки и помешать Кремлю добиться успеха на поле боя в Украине. Экспортный контроль был важнейшей частью этих усилий.

[ + – ] Поддержка США после вторжения в Украину была немедленной и решительной Фото: Из открытых источников

С помощью экспортного контроля мы значительно усилили уже существующие меры контроля в отношении России, введя набор ограничений в масштабах всей России и конкретных организаций. Мы начали ограничивать преимущественно коммерческие товары, которые могут быть использованы для поддержания российских систем вооружений. Сюда вошли полупроводники, лазеры, датчики, детали для морской и аэрокосмической промышленности, такие как крепежи и подшипники, необходимые для оборонной промышленной базы России. Мы применили эти меры и к Беларуси в связи с ее соучастием в российской агрессии.

Мы также прибегли к нашему Списку юридических лиц, добавив в него семь вышеупомянутых иранских организаций. На эти иранские компании теперь распространяются дополнительные торговые ограничения, в том числе посредством использования нашего Постановления о прямом иностранном производстве, налагающем контроль на товары иностранного производства, произведенные с использованием определенного американского оборудования. Это не только лишает их возможности приобретать продукцию американского производства, но и влияет на возможность получать многие электронные компоненты иностранного производства, которые также могут быть использованы в иранских беспилотниках.

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Очень важно, что правительство США работало с международными союзниками и партнерами, координируя меры экспортного контроля с мерами 37 других стран-единомышленников, чтобы усилить их результативность. В истории экспортного контроля такого темпа и глубины многостороннего согласования действий против России еще не было. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры в течение нескольких месяцев работали вместе, выпустив нормативные акты практически в унисон.

Министерство торговли провело масштабную разъяснительную работу с населением, чтобы помочь ему понять и, соответственно, соблюдать новые регуляции. Там, где это было необходимо, Министерство торговли принимало правоприменительные меры для устранения потенциальных нарушений правил контроля. У нас есть собственное правоприменительное подразделение, которое тесно сотрудничает с другими ветвями власти США, включая Министерство внутренней безопасности, Федеральное бюро расследований, Государственный департамент, Министерство финансов, посольства США за рубежом, Министерство обороны и разведывательное сообщество. Кроме того, мы сотрудничаем и координируем свои действия с международными партнерами.

Влияние экспортного контроля

Из-за экспортного контроля российский импорт полупроводников и микросхем – жизненно важной составляющей российского оружия – сократился почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Россия не производит собственных современных полупроводников, поэтому она в значительной степени зависит от внешних источников.

[ + – ] США ввели торговые ограничения в отношении семи иранских компаний, участвующих в иранской программе беспилотников, за поддержку военных действий России и попытки использовать для этого американские товары. Они пополнили список из более чем 370 организаций, против которых США приняли меры с 24 февраля 2022 года

В результате Россия испытывает трудности с поддержанием, восстановлением и заменой многих своих систем вооружения, включая более 6 тысяч единиц военной техники, такой как танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, уничтоженные за последний год. В некотором смысле это воздействие труднее заметить – никто не замечает молчащую собаку, а оружие, которое невозможно отремонтировать или заменить, нельзя использовать. Но только представьте, что было бы без американского экспортного контроля.

Эти действия затрудняют работу российских военных, о чем свидетельствуют те усилия, которые они прилагают для поиска микрочипов. Из-за острой нехватки запчастей российские военные для ремонта своей военной техники используют полупроводники из посудомоечных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов. Россия обратилась к странам-изгоям, таким как Северная Корея и Иран, чтобы получить артиллерийские снаряды, ракеты и беспилотники, изготовленные из компонентов, продаваемых на черном рынке. Но они не являются достойной заменой деталям, произведенным в США и их партнерами.

Изменившееся поведение России свидетельствует о том, что наши меры контроля ограничивают возможности России по замене военной техники.

В недавних докладах подчеркивалось, что в российском оружии, обнаруженном в Украине, присутствуют компоненты производства США и партнеров США. Конечно, у России были запасы оружия и до вступления в силу наших мер экспортного контроля. Аналитики признают, что большинство компонентов американского производства или производства партнеров США, обнаруженных в российском оружии в 2022 году, датируются периодом до 2014 года. Они также замечают, что некоторые компоненты могут быть контрафактными и изначально не производились в США или их партнерами.

[ + – ] Россия испытывает трудности с поддержанием, восстановлением и заменой многих своих систем вооружения Фото: Flickr

В этих дискуссиях упускается более важный момент – отсутствие у России доступа к мировым рынкам. Как справедливо заметило одно новостное издание, "трудно представить, чтобы целая экономика работала на контрабандных товарах, особенно когда некоторые из них дефицитны по всему миру". То же самое, очевидно, можно сказать и о вооруженных силах. Два крупнейших российских производителя отечественной микроэлектроники временно остановили производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий, от которых зависит Россия.

Во время встречи российских технологических предпринимателей в прошлом году участница из российского федерального научно-исследовательского института, включенного в Список юридических лиц, выступила с речью. Она рассказала президенту России Владимиру Путину, присутствовавшему на встрече, что оборудование ее института используется для измерений на Новой Земле, которая, согласно новостным сообщениям, была местом проведения испытаний российской гиперзвуковой ракеты. Она добавила: "Как разработчик, я очень беспокоюсь за нашу микроэлектронику". Согласно кремлевской стенограмме встречи, Путин ответил: "Честно говоря, я тоже".

Фото: Getty Images

Дальнейшие действия для более безопасного мира

Затруднительное положение, в котором оказалась российская цепочка поставок, стала прямым результатом широкомасштабного американского экспортного контроля. Министерство торговли продолдит принимать все необходимые меры, в том числе обеспечивать соблюдение уже введенных ограничений. В ноябре прошлого года правительство США выдвинуло обвинения против семи человек за их предполагаемое участие в глобальной контрабандной сети по поставке российскому правительству секретных технологий. В декабре мы объявили о новом постановлении, направленном против российской компании, разжигающей войну в Украине.

Экспортный контроль связывает сильные стороны американских технологических инноваций с императивами национальной безопасности. Они позволяют нам защищать и охранять себя, наших союзников и наши демократические ценности, когда наши противники пытаются использовать американскую продукцию и технологии для подрыва нашей национальной безопасности.

[ + – ] Джо Байден о поддержке Украины: "Мы все знаем, что поставлено на карту" Фото: Getty Images

На совместной пресс-конференции в декабре президент США Джо Байден был солидарен с президентом Украины Владимиром Зеленским, озвучив глобальный императив защиты демократии и суверенитета.

"Мы все знаем, что поставлено на карту", – сказал президент Байден. Благодаря экспортному контролю наше Министерство торговли создало эффективный инструмент для создания более безопасного и демократического мира.

Об авторе

Дон Грейвз – заместитель 19-го секретаря Министерства торговли США.