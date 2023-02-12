Міністерство торгівлі США продовжує вживати заходів проти Росії та тих, хто підтримує агресію РФ в Україні. Майже через рік після повномасштабного вторгнення настав час озирнутися назад і запитати: яких результатів досягли США?

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Підтримка США після вторгнення в Україну була негайною та рішучою: США виділили мільярди доларів як допомогу у сфері безпеки для протидії російській агресії. Разом із союзниками та партнерами США також забезпечили Росії серйозні економічні витрати, щоб підірвати її військову машину.

Фокус переклав новий текст, присвячений контролю над експортом із боку США в контексті російсько-української війни. Автор статті — заступник 19-го секретаря Міністерства торгівлі США Дон Грейвз.

Експортний контроль. Секретна зброя США проти російської військової машини

Центральну роль у цих зусиллях грають безпрецедентні заходи "експортного контролю", запроваджені Міністерством торгівлі США. Одним із серйозних результатів їхнього впливу на російську оборонну промисловість став дефіцит технологій. Експортний контроль перешкоджає здатності Росії підтримувати, ремонтувати й поповнювати запаси своєї зброї.

Експортний контроль — один із найпотужніших інструментів національної безпеки, про який ви, ймовірно, ніколи не чули. Це торговельні обмеження, які допомагають забезпечити нашу безпеку, не дозволяючи противникам купувати американську продукцію та використовувати американські інновації проти США, наших союзників і цінностей. Експортний контроль — це інструмент політики, який уряд США розробляв упродовж десятиліть. Але у 2022 році експортний контроль набув нового стратегічного значення. Уряд США ввів більше механізмів експортного контролю з більшою швидкістю, точністю та всебічною координацією, ніж будь-коли раніше. Ці заходи контролю відіграють важливу роль у забезпеченні національної безпеки США та наших партнерів у всьому світі.

Санкції проти РФ: безпрецедентні заходи

Історія нових заходів експортного контролю розпочинається в Міністерстві торгівлі під моїм керівництвом. Міністерство торгівлі розробляє, впроваджує та забезпечує дотримання експортного контролю щодо продукції "подвійного призначення" (товарів, що мають як комерційне, так і військове застосування), а також деяких товарів, що мають лише військове застосування. Експортний контроль дозволяє уряду США захищати доступ до товарів і технологій американського виробництва, а також до деяких товарів іноземного виробництва, які включають американські компоненти або виробляються на основі американського програмного забезпечення, технологій або обладнання.

Ось як це працює: після запровадження правила експортного контролю експортери повинні оцінити, чи підпадають їхні товари чи угоди під нові обмеження та чи потрібний дозвіл уряду США. Така оцінка може містити перевірку технічних характеристик продукції та списків клієнтів. Є й інші деталі цього процесу, наприклад, перевірка процедур дотримання нових заходів контролю, але основна ідея полягає саме в цьому.

24 лютого 2022 року, коли російські танки висунулися до столиці України, ми як члени адміністрації Байдена зрозуміли, що нам необхідно підтримати хоробрий український народ, нав'язати Росії значні економічні витрати й завадити Кремлю досягти успіху на полі бою в Україні. Експортний контроль був найважливішою частиною цих зусиль.

[ + – ] Підтримка США після вторгнення в Україну була негайною та рішучою Фото: З відкритих джерел

За допомогою експортного контролю ми значно посилили вже наявні заходи контролю щодо Росії, запровадивши набір обмежень у масштабах усієї Росії та конкретних організацій. Ми почали обмежувати переважно комерційні товари, які можна використовувати для підтримки російських систем озброєнь. Сюди увійшли напівпровідники, лазери, датчики, деталі для морської та аерокосмічної промисловості, такі як кріплення та підшипники, необхідні для оборонної промислової бази Росії. Ми застосували ці заходи щодо Білорусі у зв'язку з її співучастю в російській агресії.

Ми також вдалися до нашого Списку юридичних осіб, додавши до нього сім вищезгаданих іранських організацій. На ці іранські компанії тепер поширюються додаткові торгові обмеження, у тому числі за допомогою нашої Постанови про пряме іноземне виробництво, що накладає контроль на товари іноземного виробництва, вироблені з використанням певного американського обладнання. Це не тільки позбавляє їх можливості купувати продукцію американського виробництва, а й упливає на можливість отримувати багато електронних компонентів іноземного виробництва, які також можуть бути використані в іранських безпілотниках.

Важливо

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Дуже важливо, що уряд США працював з міжнародними союзниками та партнерами, координуючи заходи експортного контролю з заходами 37 інших країн-однодумців, щоб посилити їхню результативність. В історії експортного контролю такого темпу та глибини багатостороннього узгодження дій проти Росії ще не було. Сполучені Штати, наші союзники та партнери протягом кількох місяців працювали разом, випустивши нормативні акти практично в унісон.

Міністерство торгівлі провело масштабну роз'яснювальну роботу з населенням, щоб допомогти йому зрозуміти і, відповідно, дотримуватися нових регуляцій. Там, де це було необхідно, Міністерство торгівлі вживало правозастосовних заходів для усунення потенційних порушень правил контролю. Ми маємо власний правозастосовний підрозділ, який тісно співпрацює з іншими гілками влади США, включаючи Міністерство внутрішньої безпеки, Федеральне бюро розслідувань, Державний департамент, Міністерство фінансів, посольства США за кордоном, Міністерство оборони та розвідувальне співтовариство. Крім того, ми співпрацюємо та координуємо свої дії з міжнародними партнерами.

Вплив експортного контролю

Через експортний контроль російський імпорт напівпровідників і мікросхем – життєво важливою складовою російської зброї — скоротився майже на 70% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Росія не виробляє своїх сучасних напівпровідників, тому вона значною мірою залежить від зовнішніх джерел.

[ + – ] США ввели торгові обмеження щодо семи іранських компаній, які беруть участь в іранській програмі безпілотників, за підтримку військових дій Росії та спроби використати для цього американські товари. Вони поповнили список із понад 370 організацій, проти яких США вжили заходів із 24 лютого 2022 року.

У результаті Росія зазнає труднощів із підтримкою, відновленням і заміною багатьох своїх систем озброєння, включаючи понад 6 тисяч одиниць військової техніки, такої як танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти, знищені за останній рік. У певному сенсі цей вплив важче помітити — ніхто не помічає собаку, що мовчить, а зброю, яку неможливо відремонтувати або замінити, не можна використовувати. Але тільки уявіть, що було б без американського експортного контролю.

Ці дії ускладнюють роботу російських військових, про що свідчать ті зусилля, яких вони докладають до пошуку мікрочипів. Через гостру нестачу запчастин російські військові для ремонту своєї військової техніки використовують напівпровідники з посудомийних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів. Росія звернулася до країн-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, щоб отримати артилерійські снаряди, ракети й безпілотники, виготовлені з компонентів, що продаються на чорному ринку. Але вони не є гідною заміною деталей, вироблених у США та їхніми партнерами.

Поведінка Росії, що змінилася, свідчить про те, що наші заходи контролю обмежують можливості Росії щодо заміни військової техніки.

У нещодавніх доповідях наголошувалося, що в російській зброї, виявленій в Україні, присутні компоненти виробництва США та партнерів США. Звичайно, Росія мала запаси зброї і до набуття чинності наших заходів експортного контролю. Аналітики визнають, що більшість компонентів американського виробництва чи виробництва партнерів США, виявлених у російській зброї 2022 року, датуються періодом до 2014 року. Вони також зауважують, що деякі компоненти можуть бути контрафактними та не вироблялися в США або їхніми партнерами.

[ + – ] Росія відчуває труднощі з підтримкою, відновленням і заміною багатьох своїх систем озброєння Фото: Flickr

У цих дискусіях упускається найважливіший момент — відсутність у Росії доступу до світових ринків. Як справедливо зауважило одне видання новин, "важко уявити, щоб ціла економіка працювала на контрабандних товарах, особливо коли деякі з них дефіцитні по всьому світу". Те саме, очевидно, можна сказати і про збройні сили. Два найбільші російські виробники вітчизняної мікроелектроніки тимчасово зупинили виробництво через відсутність критично важливих іноземних технологій, від яких залежить Росія.

Під час зустрічі російських технологічних підприємців минулого року учасниця з російського федерального науково-дослідного інституту, включеного до списку юридичних осіб, виступила з промовою. Вона розповіла президенту Росії Володимиру Путіну, який був присутній на зустрічі, що обладнання її інституту використовується для вимірювань на Новій Землі, яка, згідно з новинами, була місцем проведення випробувань російської гіперзвукової ракети. Вона додала: "Як розробниця я дуже турбуюся за нашу мікроелектроніку". Згідно з кремлівською стенограмою зустрічі, Путін відповів: "Чесно кажучи, я теж".

Фото: Getty Images

Подальші дії для безпечнішого світу

Складне становище, в якому опинився російський ланцюжок постачання, став прямим результатом широкомасштабного американського експортного контролю. Міністерство торгівлі продовжить вживати всіх необхідних заходів, зокрема забезпечувати дотримання вже введених обмежень. У листопаді минулого року уряд США висунув звинувачення проти семи осіб за їхню ймовірну участь у глобальній контрабандній мережі з постачання російському уряду секретних технологій. У грудні ми оголосили про нову постанову, спрямовану проти російської компанії, яка розпалює війну в Україні.

Експортний контроль пов'язує сильні сторони американських технологічних інновацій із імперативами національної безпеки. Вони дозволяють нам захищати й охороняти себе, наших союзників і наші демократичні цінності, коли наші супротивники намагаються використати американську продукцію і технології для підриву нашої національної безпеки.

[ + – ] Джо Байден про підтримку України: "Ми всі знаємо, що поставлено на карту" Фото: Getty Images

На спільній пресконференції в грудні президент США Джо Байден був солідарний із президентом України Володимиром Зеленським, озвучивши глобальний імператив захисту демократії та суверенітету.

"Ми всі знаємо, що поставлено на карту", — сказав президент Байден. Завдяки експортному контролю наше Міністерство торгівлі створило ефективний інструмент для створення більш безпечного й демократичного світу.

Про автора

Дон Грейвз — заступник 19-го секретаря Міністерства торгівлі США.