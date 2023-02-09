"Уже началось": Подоляк рассказал о масштабном российском наступлении (видео)

Российское командование начало наступление и усиливает давление на украинские позиции количеством военнослужащих, которых подсылают на смерть.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что новое масштабное наступление российских войск в Украине уже началось. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что уже сегодня основные и активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях. Подоляк заявил, что они достаточно масштабные.

"Сегодня у нас основные и активные боевые действия происходят в Донецкой и Луганской областях, и достаточно масштабные. Когда все ожидали наступления — это и есть то самое наступление, оно уже началось, и можно сказать оно и не заканчивалось", — сказал он.

Советник главы Офиса президента добавил, что Россия усиливает давление количеством своих военнослужащих, которые посылают на смерть.

"Россия усиливает давление количеством людей, которых отправляет на смерть", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что эксперты Института изучения войны (ISW) в отчете от 8 февраля сообщили, что российские войска перехватили инициативу в Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Reuters 7 февраля заявил, что российские оккупанты предпримут попытки продвинуться на Харьковском или Запорожском направлениях, но их успех зависит от действий ВСУ. По его словам, противник пополнил подразделения за счет десятков тысяч недавно мобилизованных военнослужащих.