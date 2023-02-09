"Вже почалося": Подоляк розповів про масштабний російський наступ (відео)

Російське командування розпочало наступ і посилює тиск на українські позиції кількістю військовослужбовців, яких посилають на смерть.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що новий масштабний наступ російських військ в Україні вже розпочався. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що вже сьогодні основні та активні бойові дії продовжуються у Луганській та Донецькій областях. Подоляк заявив, що вони досить масштабні.

"Сьогодні у нас основні та активні бойові дії відбуваються в Донецькій та Луганській областях, і досить масштабні. Коли всі очікували наступу — це і є той самий наступ, він уже почався, і можна сказати, він і не закінчувався", — сказав він.

Радник глави Офісу президента додав, що Росія посилює тиск кількістю своїх військовослужбовців, які посилають на смерть.

"Росія посилює тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що експерти Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 8 лютого повідомили, що російські війська перехопили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області.

Крім того, Фокус раніше інформував, що секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Reuters 7 лютого заявив, що російські окупанти зроблять спроби просунутися на Харківському чи Запорізькому напрямках, але їхній успіх залежить від дій ЗСУ. За його словами, противник поповнив підрозділи коштом десятків тисяч нещодавно мобілізованих військовослужбовців.