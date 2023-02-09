Наши отношения с Германией имеют волнообразный характер, — Зеленский

Зеленский заявил, что ему часто приходиться давить на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он выделил ту или иную помощь для ВСУ.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины с Германией носят волнообразный характер, поэтому Киеву нужно каждый раз убеждать Берлин о военной помощи для украинских защитников. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Der Spiegel.

"Наши отношения с Германией имеют, так сказать, волнообразный характер, они то поднимаются, то опускаются. Сначала мне было очень тяжело, темпераменты совершенно разные. По своей природе я быстрый человек. Другие работают медленнее, что тоже может быть связано с их бюрократией", — заявил он.

Президент отметил, что отношения и понимание между странами сильно изменились после начала полномасштабной войны в Украине. Зеленский сказал, что Украина получила от Германии систему ПВО Iris-T, за что он очень благодарен, поскольку она спасла много жизней.

При этом Зеленский заявил, что ему часто приходиться давить на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он выделил ту или иную помощь для ВСУ.

"Я сказал канцлеру: "Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше ничего нет, у нас есть разведывательная служба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть". И я не знаю, как, но ему действительно удавалось производить их быстрее. Это было положительно. Только сейчас мы вернулись в сложную фазу с этими дебатами о немецких танках, они эмоциональны и сложны. Мне приходится оказывать давление для помощи Украине и постоянно убеждать его в том, что эта помощь нужна не нам, а европейцам", — рассказал он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил, что уже есть первые позитивные решения относительно поставок в Украину западных истребителей, но России о них знать не следует.

Коме того, Фокус ранее информировал, что министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Украину анонсировал передачу еще 5 установок ЗСУ Gepard и управляемые ракеты.