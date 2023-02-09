Наші відносини з Німеччиною мають хвилеподібний характер, — Зеленський

Зеленський заявив, що йому часто доводиться тиснути на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб він виділив ту чи іншу допомогу для ЗСУ.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що відносини України з Німеччиною мають хвилеподібний характер, тому Києву потрібно щоразу переконувати Берлін про військову допомогу для українських захисників. Про це глава держави сказав в інтерв'ю газеті Der Spiegel.

"Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то підіймаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти зовсім різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що теж може бути пов'язано з їхньою бюрократією", — заявив він.

Президент зазначив, що відносини та розуміння між країнами сильно змінилися після початку повномасштабної війни в Україні. Зеленський сказав, що Україна отримала від Німеччини систему ППО Iris-T, за що він дуже вдячний, оскільки вона врятувала багато життів.

Водночас Зеленський заявив, що йому часто доводиться тиснути на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб він надав ту чи іншу допомогу для ЗСУ.

"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас не вистачає ракет. Я знаю, що у вас більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам все, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому справді вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні й складні. Мені доводиться чинити тиск для допомоги Україні та постійно переконувати його в тому, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", — розповів він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 9 лютого президент України Володимир Зеленський на саміті Євросоюзу заявив, що вже є перші позитивні рішення щодо постачання в Україну західних винищувачів, але Росії про них не слід знати.

Крім того, Фокус раніше інформував, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в Україну анонсував передачу ще 5 установок ЗСУ Gepard та керовані ракети.