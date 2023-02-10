Итоги мобилизации 2022: сколько уголовных производств завели против уклонистов и дезертиров

Эксперты сравнили статистику мобилизационных процессов с 2015 годом. По каким статьям замечен значительный рост.

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В Украине начали мобилизовать больше людей, но количество уклонистов уменьшилось. Итоги мобилизационных процессов в 2022 году подвели эксперты портала Opendatabot.

Уже практически год в стране действует всеобщая мобилизация. С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины было значительно увеличено количество людей, которые подлежат службе. При помощи поисковика по судебному реестру "Бабуся" были проанализированы данные. Сравнили показатели 2022 года с 2015, когда в Украине был период самых интенсивных боевых действий, и впервые проводилась масштабная мобилизация.

Всеобщая мобилизация: статья за уклонение от призыва

В течении прошлого года наибольшее количество дел об уклонистах зарегистрировали в марте — 282 дела. В последующие месяцы их количество постепенно сокращалось, и уже в декабре выписали всего производств, в 10 раз меньше. Всего 1108 дел за весь год.

Если сравнивать статистику с 2015 годом, то сейчас уклонистов стало в два раза меньше, хоть и за время пока действует всеобщая мобилизация людей начали чаще привлекать. Тогда по статье 336 ККУ "Уклонение от призыва по мобилизации" зарегистрировали 2256 производств.

Стоит отметить, что наказание за эту статью предусматривает 2-3 года в тюрьме с испытательным сроком в 1-2 года. В реестре был найден всего один приговор с фактическим лишением свободы в августе 2022.

К слову, практически 30% от общего количества дел были вынесены именно в Закарпатской области.

Всеобщая мобилизация: статья за непослушание

Здесь же статистика слегка иная. По сравнению с 2015 годом количество дел о непослушании выросло в 6 раз — 1574 производства. Пиком стал май-июнь, после чего статистика пошла на спад.

В зависимости от тяжести обвинения, подлежащим всеобщей мобилизации присуждали наказания в виде держания в дисциплинарном батальона, а также могут вычесть из зарплаты от 10% до 20% на пользу государства.

Всеобщая мобилизация: статья за самовольное покидание воинской части или места службы

Всего за 2022 год было зарегистрировано 6183 таких случая, а пиком стал ноябрь. Для сравнения с 2015 годом, тогда зафиксировано 3927 случаев "самоволки", то есть в 1,6 раз меньше.

Всеобщая мобилизация: статья за дезертирство

По этой статье завели за прошлый год 3214 дел, и в сравнении со статистикой 2015 года количество таковых выросло в 3 раза.

Напомним, 6 февраля стало известно как частным компаниям забронировать работников от мобилизации в Украине. Об этом поведал адвокат Андрей Новак. Теперь предприятие может забронировать до 50% своих работников.

31 января юрист объяснил механизм вручения повесток за границей. Военнообязанные граждане, находящиеся за рубежом, также подлежат всеобщей мобилизации, но чтобы их мобилизовать, понадобится вручить повестку.