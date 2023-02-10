Підсумки мобілізації 2022 року: скільки кримінальних проваджень завели проти ухилянтів та дезертирів

Експерти порівняли статистику мобілізаційних процесів із 2015 роком. За якими статтями помічено значне зростання.

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В Україні почали мобілізувати більше людей, але кількість ухилянтів поменшала. Підсумки мобілізаційних процесів у 2022 році підбили експерти порталу Opendatabot.

Вже майже рік у країні діє загальна мобілізація. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України було значно збільшено кількість людей, які підлягають службі. За допомогою пошуковика по судовому реєстру " Бабуся " було проаналізовано дані. Порівняли показники 2022 року із 2015 роком, коли в Україні був період найінтенсивніших бойових дій і вперше проводилася масштабна мобілізація.

Загальна мобілізація: стаття за ухилення від призову

Протягом минулого року найбільшу кількість справ про ухилянтів зареєстрували в березні — 282 справи. У наступні місяці їхня кількість поступово скорочувалася, і вже в грудні виписали у 10 разів менше проваджень. Загалом 1108 справ за весь рік.

Якщо порівнювати статистику з 2015 роком, то зараз ухилянтів стало вдвічі менше, хоч і за час, поки діє загальна мобілізація, людей почали частіше залучати. Тоді за статтею 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією" зареєстрували 2256 проваджень.

Варто зазначити, що покарання за цю статтю передбачає 2-3 роки у в'язниці з випробувальним терміном у 1-2 роки. У реєстрі було знайдено лише один вирок із фактичним позбавленням волі в серпні 2022 року.

До речі, практично 30% від загальної кількості справ було винесено саме в Закарпатській області.

Загальна мобілізація: стаття за непослух

Тут же статистика трохи інша. Порівняно з 2015 роком кількість справ про непослух зросла у 6 разів — 1574 провадження. Піком став травень-червень, після чого статистика пішла на спад.

Залежно від тяжкості обвинувачення, тим, хто підлягав загальній мобілізації, присуджували покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні, а також можуть вирахувати із зарплати від 10% до 20% на користь держави.

Загальна мобілізація: стаття за самовільне залишення військової частини чи місця служби

Всього за 2022 рік було зареєстровано 6183 такі випадки, а піком став листопад. Для порівняння з 2015 роком тоді зафіксовано 3927 випадків "самоволки", тобто в 1,6 разів менше.

Загальна мобілізація: стаття за дезертирство

За цією статтею завели за минулий рік 3214 справ, і в порівнянні зі статистикою 2015 кількість таких зросла в 3 рази.

Нагадаємо, 6 лютого стало відомо , як приватним компаніям забронювати працівників від мобілізації в Україні. Про це розповів адвокат Андрій Новак. Наразі підприємство може забронювати до 50% своїх працівників.

31 січня юрист пояснив механізм вручення повісток за кордоном. Військовозобов'язані громадяни, які перебувають за кордоном, також підлягають загальній мобілізації, але щоб їх мобілізувати, доведеться вручити повістку.