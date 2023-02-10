В СМИ опубликовали справку о помиловании для заключенных в РФ, завербованных на войну (фото)

Копия свидетельства об освобождении из тюрьмы попала в руки журналистов New York Times. Массовая кампания с помилованиями призвана привлечь десятки тысяч российских зеков для отправки на фронт. Это, по мнению юристов, сводит на нет всю судебную систему в России.

Related video

В руки к журналистам американского издания New York Times попала копия справки о помиловании для одного из завербованных на войну российских заключенных. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу, 10 февраля.

В копии свидетельства указано, что осужденный освобожден из тюрьмы в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 23 августа 2022 года. При этом заключенный был помилован и выпущен из мест заключения уже на следующий день — 24 августа.

Как пишут журналисты, массовая кампания с помилованиями призвана привлечь десятки тысяч российских зеков для отправки на фронт. NYT напоминает, что ЧВК "Вагнера" активно использовала завербованных заключенных для того, чтобы измотать украинских военных вдоль восточного фронта, включая город Бахмут.

[ + – ] Cправка об освобождении из тюрьмы Фото: The New York Times

По информации издания, за весь предвоенный 2021 год Путин помиловал всего 6 человек. Теперь же процесс помилования в РФ стал массовым.

Российский юрист Яна Геймель считает, что такая практика подорвет всю судебную систему в стране.

"Они могут убить человека, они могут ограбить, а затем они могут поехать на войну и выйти на свободу. Это полная безнаказанность", — прокомментировала она.

Напомним, в сентябре 2022 года в соцсетях появилось видео, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербует заключенных в одной из российских колоний. В частности, глава "вагнеровцев" объявлял требования к будущим добровольцам — по его словам, "внимательно" будут следить за теми, кто отбывает тюремный срок за изнасилование и распространение наркотиков.

Вчера, 9 февраля, Пригожин заявил, что заключенных больше не нужно вербовать в ЧВК "Вагнера" поскольку якобы есть 10 млн заключенных американцев, которые хотят воевать на войне за РФ.