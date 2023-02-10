У ЗМІ опублікували довідку про помилування для ув'язнених в РФ, завербованих на війну (фото)

Копія свідоцтва про звільнення із в'язниці потрапила до рук журналістів New York Times. Масова кампанія з помилуваннями покликана залучити десятки тисяч російських зеків для відправлення на фронт. Це, на думку юристів, зводить нанівець всю судову систему в Росії.

Related video

До рук журналістів американського видання New York Times потрапила копія довідки про помилування для одного із завербованих на війну російських в'язнів. Про це йдеться у статті, опублікованій у п'ятницю, 10 лютого.

У копії довідки зазначено, що засудженого звільнено з в'язниці відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна від 23 серпня 2022 року. При цьому в'язня помилували і випустили з місць ув'язнення вже наступного дня — 24 серпня.

Як пишуть журналісти, масова кампанія з помилуваннями покликана залучити десятки тисяч російських зеків для відправлення на фронт. NYT нагадує, що ПВК "Вагнера" активно використовувала завербованих ув'язнених для того, щоб виснажити українських військових уздовж східного фронту, включаючи місто Бахмут.

[ + – ] Довідка про звільнення із в'язниці Фото: biden

За інформацією видання, за весь передвоєнний 2021 Путін помилував усього 6 осіб. Тепер процес помилування в РФ став масовим.

Російська юристка Яна Геймель вважає, що така практика підірве всю судову систему в країні.

"Вони можуть убити людину, вони можуть пограбувати, а потім вони можуть поїхати на війну та вийти на волю. Це повна безкарність", — прокоментувала вона.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в соцмережах з'явилося відео, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених в одній із російських колоній. Зокрема, голова "вагнерівців" оголошував вимоги до майбутніх добровольців — за його словами, "уважно" стежитимуть за тими, хто відбуває тюремний термін за зґвалтування та розповсюдження наркотиків.

Вчора, 9 лютого, Пригожин заявив, що ув'язнених більше не потрібно вербувати до ПВК "Вагнера", оскільки нібито є 10 млн ув'язнених американців, які хочуть воювати на війні за РФ.