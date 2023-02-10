Атака дронов 10 февраля: над Николаевской и Одесской областями сбили 7 БПЛА, угроза остается
По информации журналистов, россияне запустили три группы дронов-камикадзе Shahed с территории Краснодарского края. Системы ПВО активно работают, в регионах остается режим воздушной тревоги.
Вечером 10 февраля россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Под удар попали Николаевская и Одесская области, угроза остается для Днепропетровщины. Фокус собрал в одном материале информацию об этом.
Атака дронов 10 февраля: что известно
Вечером 10 февраля пресс-служба Воздушных сил Украины показала момент сбития дрона-камикадзе.
В описании под видео сказано, что беспилотник ликвидировала Днепровская зенитная ракетная бригада Воздушного командования "Восток".
Позже журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что Россия выпустила из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае три группы дронов-камикадзе. По его информации, они были на подлете к Днепропетровской области.
Атака дронов по Николаеву: сбиты 3 БПЛА
В 20:13 глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким иносказательно предупредил в Telegram-канале о дронах-камикадзе.
"У нас балалайки в области летают. Внимание", — написал он.
Он уточнил, что это третья на сегодняшний день запланированная россиянами волна атаки по Украине.
В 20:27 Ким сообщил, что два БПЛА были сбиты, чуть позже стало известно о трех сбитых российских беспилотниках.
В 20:35 во всей Николаевской области снова была объявлена воздушная тревога.
В местных пабликах администраторы также пишут о работе системы противовоздушной обороны в регионе.
Отдельно сообщалось о зафиксированном БПЛА в Баштанском районе на востоке области.
Журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram-канале также написал о сбитом беспилотнике в Очакове, который шел со стороны моря. Он уточнил, что дроны движутся на Одессу.
Одесская область: что происходит
В 21:05 глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал о том, что над регионом сбили 4 российских беспилотника. По его информации, их целью были объекты критической инфраструктуры.
В пабликах публикуют видео со звуками взрывов в регионе.
Атака дронов: Днепр под угрозой
В 20:05 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в направлении области двигаются дроны и призвал людей перейти в укрытия.
Напомним, в ночь на 10 февраля Россия атаковала населенные пункты Украины ракетами. Под обстрел попали Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская области, а также город Харьков.
Утром 10 февраля ВС РФ также осуществили массированный ракетный обстрел Украины.