Атака дронов 10 февраля: над Николаевской и Одесской областями сбили 7 БПЛА, угроза остается

По информации журналистов, россияне запустили три группы дронов-камикадзе Shahed с территории Краснодарского края. Системы ПВО активно работают, в регионах остается режим воздушной тревоги.

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Вечером 10 февраля россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Под удар попали Николаевская и Одесская области, угроза остается для Днепропетровщины. Фокус собрал в одном материале информацию об этом.

Атака дронов 10 февраля: что известно

Вечером 10 февраля пресс-служба Воздушных сил Украины показала момент сбития дрона-камикадзе.

В описании под видео сказано, что беспилотник ликвидировала Днепровская зенитная ракетная бригада Воздушного командования "Восток".

Позже журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что Россия выпустила из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае три группы дронов-камикадзе. По его информации, они были на подлете к Днепропетровской области.

[ + – ] Карта воздушных тревог вечером 10 февраля: угроза остается

Атака дронов по Николаеву: сбиты 3 БПЛА

В 20:13 глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким иносказательно предупредил в Telegram-канале о дронах-камикадзе.

"У нас балалайки в области летают. Внимание", — написал он.

Он уточнил, что это третья на сегодняшний день запланированная россиянами волна атаки по Украине.

В 20:27 Ким сообщил, что два БПЛА были сбиты, чуть позже стало известно о трех сбитых российских беспилотниках.

В 20:35 во всей Николаевской области снова была объявлена воздушная тревога.

[ + – ] Cообщения Виталия Кима о дронах-камикадзе в области

В местных пабликах администраторы также пишут о работе системы противовоздушной обороны в регионе.

Отдельно сообщалось о зафиксированном БПЛА в Баштанском районе на востоке области.

Журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram-канале также написал о сбитом беспилотнике в Очакове, который шел со стороны моря. Он уточнил, что дроны движутся на Одессу.

Одесская область: что происходит

В 21:05 глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал о том, что над регионом сбили 4 российских беспилотника. По его информации, их целью были объекты критической инфраструктуры.

В пабликах публикуют видео со звуками взрывов в регионе.

Атака дронов: Днепр под угрозой

В 20:05 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в направлении области двигаются дроны и призвал людей перейти в укрытия.

[ + – ] Cергей Лысак предупредил об угрозе дронов в Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 10 февраля Россия атаковала населенные пункты Украины ракетами. Под обстрел попали Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская области, а также город Харьков.

Утром 10 февраля ВС РФ также осуществили массированный ракетный обстрел Украины.