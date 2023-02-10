Атака дронів 10 лютого: над Миколаївською та Одеською областями збили 7 БПЛА, загроза залишається

За інформацією журналістів, росіяни запустили три групи дронів-камікадзе Shahed із території Краснодарського краю. Системи ППО активно працюють, у регіонах залишається режим повітряної тривоги.

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Увечері 10 лютого росіяни атакували територію України дронами-камікадзе. Під удар потрапили Миколаївська та Одеська області, загроза залишається для Дніпропетровщини. Фокус зібрав у одному матеріалі інформацію про це.

Атака дронів 10 лютого: що відомо

Увечері 10 лютого пресслужба Повітряних Сил України показала момент збиття дрону-камікадзе.

В описі під відео йдеться, що безпілотник ліквідувала Дніпровська зенітна ракетна бригада Повітряного командування "Схід".

Пізніше журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що Росія випустила з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї три групи дронів-камікадзе. За його інформацією, вони перебували на підльоті до Дніпропетровської області.

[ + – ] Карта повітряних тривог увечері 10 лютого: загроза залишається

Атака дронів по Миколаєву: збито 3 БПЛА

О 20:13 голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім алегорично попередив у Telegram-каналі про дрони-камікадзе.

"У нас балалайки в області літають. Увага", — написав він.

Він уточнив, що це третя запланована росіянами хвиля атаки по Україні.

О 20:27 Кім повідомив, що два БПЛА були збиті, трохи пізніше стало відомо про трьох збитих російських безпілотників.

О 20:35 у всій Миколаївській області знову було оголошено повітряну тривогу.

[ + – ] Повідомлення Віталія Кіма про дрони-камікадзе в області

У місцевих пабліках адміністратори також пишуть про роботу системи протиповітряної оборони у регіоні.

Окремо повідомлялося про зафіксований БПЛА у Баштанському районі на сході області.

Журналіст Андрій Цаплієнко у себе в Telegram-каналі також написав про збитого безпілотника в Очакові, який йшов з боку моря. Він уточнив, що дрони рухаються до Одеси.

Одеська область: що відбувається

О 21:05 голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко написав про те, що над регіоном збили 4 російських безпілотників. За його інформацією, їхньою метою були об'єкти критичної інфраструктури.

У пабліках публікують відео зі звуками вибухів у регіоні.

Атака дронів: Дніпро під загрозою

О 20:05 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у напрямку області рухаються дрони та закликав людей перейти в укриття.

[ + – ] Сергій Лисак попередив про загрозу дронів у Дніпропетровській області

Нагадаємо, в ніч проти 10 лютого Росія атакувала населені пункти України ракетами. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька області та місто Харків.

Вранці 10 лютого ЗС РФ також здійснили масований ракетний обстріл України.