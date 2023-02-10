"Знают, что им нужно": Зеленский в Брюсселе раздал списки оружия, необходимого Украине, — СМИ

Как пишут журналисты, пожелания украинской стороны адаптированы под конкретные страны и имеющиеся у них возможности арсенала. Высокопоставленный чиновник ЕС назвал такую стратегию Киева "довольно умной".

Related video

Президент Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе раздал представителям и лидерам государств-партнеров списки вооружения, которое Украина хотела бы от них получить. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, чье имя в статье не называется.

Как уточняется, пожелания украинской стороны адаптированы под конкретные страны и имеющиеся у них возможности арсенала. Такие списки должны повлиять на отдельные государства, чтобы они усилили свою поддержку Украины и передавали Киеву больше необходимого для войны с агрессором вооружения.

По словам источника журналистов, такая стратегия может действительно оказаться выигрышной.

"То, что делают украинцы, довольно умно. Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить", — прокомментировал чиновник ЕС.

В то же время, в немецких правительственных кругах 10 февраля в Берлине рассказали, что делегация Германии не получила такой список от Зеленского.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердили, что украинская сторона передала им свои пожелания.

Издание уточняет, что Зеленский мог не давать такие списки канцлеру Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлу Макрону, так как пообщался с ними лично в Париже до этого.

Напомним, 9 февраля Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом в Брюсселе. Украинского лидера встретили аплодисментами, а на лозунг "Слава Украине" европейские парламентарии ответили "Героям слава".

Накануне, 8 февраля, президент Украины прибыл с официальным визитом в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.