"Знають, що їм потрібно": Зеленський у Брюсселі роздав списки зброї, необхідної Україні, — ЗМІ

Як пишуть журналісти, побажання української сторони адаптовані під конкретні країни та можливості арсеналу. Високопосадовець ЄС назвав таку стратегію Києва "досить розумною".

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Президент Володимир Зеленський під час саміту ЄС у Брюсселі роздав представникам та лідерам держав-партнерів списки озброєння, яке Україна хотіла б від них отримати. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на високопоставленого європейського чиновника, чиє ім'я у статті не називається.

Як уточнюється, побажання української сторони адаптовані під конкретні країни та можливості арсеналу, що є у них. Такі списки мають вплинути на окремі держави, щоб вони посилили свою підтримку України та передавали Києву більше необхідного для війни з агресором озброєння.

За словами джерела журналістів, така стратегія може виявитися виграшною.

"Те, що роблять українці досить розумно. Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити", — прокоментував чиновник ЄС.

У німецьких урядових колах 10 лютого в Берліні розповіли, що делегація Німеччини не отримала такого списку від Зеленського.

При цьому канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас підтвердили, що українська сторона передала їм свої побажання.

Видання уточнює, що Зеленський міг не давати такі списки канцлеру Олафу Шольцю та президенту Франції Емманюелу Макрону, оскільки поспілкувався з ними особисто у Парижі до цього.

Нагадаємо, 9 лютого Володимир Зеленський виступив перед Європарламентом у Брюсселі. Українського лідера зустріли оплесками, а на гасло "Слава Україні" європейські парламентарі відповіли "Героям слава".

Напередодні, 8 лютого, президент України прибув з офіційним візитом до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.