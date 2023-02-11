Есть два условия: в МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной (видео)

В ответ на слова дипломата в Офисе президента Украины напомнили, что в своих заявлениях Кремль подчеркивает, что не собирается выводить свои войска из нашей страны. А значит "о переговорах не может быть и речи".

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Российская Федерация готова к мирным переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных условий и "на основе той реальности, которая существует". Об этом 11 февраля заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда".

По мнению российского дипломата, любые военные действия рано или поздно заканчиваются переговорами, и к таким переговорам Москва готова.

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует. Переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", — заявил Вершинин.

Он напомнил, что между конфликтующими сторонами уже начался переговорный процесс в прошлом году, однако он был прерван якобы украинской стороной в одностороннем порядке. Кроме того, по мнению замминистра, решения по мирным переговорам принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе, поэтому "обращаться надо туда".

"Это зависит не от нас. Мы четко сказали о своей позиции. Если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение, но мы свою позицию обозначили четко", — отметил Вершинин.

Реакция украинской стороны

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал пост в Twitter, где обозначил позицию Киеву относительно перспектив мирных переговоров с Москвой. По его словам, Россия периодически подчеркивает, что не собирается уходить с украинских территорий, поэтому в этом случае о переговорах речь не идет.

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления…Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, о переговорах "без предварительных условий" также говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 1 февраля она сказала, что Москва готова сесть за стол переговоров, если Киев покажет реальную заинтересованность в этом. Однако, по ее словам, в Кремле пока не видят готовности украинских властей к такому шагу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 7 февраля заявил, что Россия ведет работу с определенными странами, призывая их стать посредниками в переговорах с Украиной. По его словам в Кремле осознают невозможность достичь заявленных целей военного вторжения в Украину, поэтому "умоляют" о переговорах.