Є дві умови: у МЗС РФ заявили про готовність до переговорів з Україною (відео)

У відповідь на слова дипломата в Офісі президента України нагадали, що у своїх заявах Кремль наголошує, що не має наміру виводити свої війська з нашої країни. А значить "про переговори не може йтися".

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Російська Федерація готова до мирних переговорів з Україною, але без будь-яких попередніх умов та "на основі тієї реальності, яка існує". Про це 11 лютого заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін в інтерв'ю телеканалу "Звезда".

На думку російського дипломата, будь-які воєнні дії рано чи пізно закінчуються переговорами, і до таких переговорів Москва готова.

"Так, класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми природно вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові. Але тільки до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує. Переговорів з урахуванням тих цілей, які ми озвучили публічно", — заявив Вершинін.

Він нагадав, що між сторонами конфлікту вже розпочався переговорний процес минулого року, проте його перервала нібито українська сторона в односторонньому порядку. Крім того, на думку заступника міністра, рішення щодо мирних переговорів приймаються не у Києві, а у Вашингтоні та Брюсселі, тому "звертатися треба туди".

"Це залежить не від нас. Ми чітко сказали про свою позицію. Якщо пан Байден виявить обачність, мудрість, я маю на увазі його та його оточення, але ми свою позицію окреслили чітко", — зазначив Вершинін.

Реакція української сторони

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк опублікував пост у Twitter, де позначив позицію Києву щодо перспектив мирних переговорів із Москвою. За його словами, Росія періодично наголошує, що не збирається йти з українських територій, тому в цьому випадку про переговори не йдеться.

"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини… Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, про переговори "без попередніх умов" також говорила речниця Ради Федерації Валентина Матвієнко. 1 лютого вона сказала, що Москва готова сісти за стіл переговорів, якщо Київ покаже реальну зацікавленість у цьому. Однак, за її словами, у Кремлі поки не бачать готовності української влади до такого кроку.

Секретар РНБО Олексій Данілов 7 лютого заявив, що Росія працює з певними країнами, закликаючи їх стати посередниками у переговорах з Україною. За його словами, у Кремлі усвідомлюють неможливість досягти заявлених цілей військового вторгнення в Україну, тому "умовляють" про переговори.