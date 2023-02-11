В годовщину бомбардировок Дрездена пройдут две акции: антифашистов и неонацистов (фото)

Полицейские уже ожидают возможные провокации, поэтому в город прибудет подкрепление с других немецких земель.

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13 февраля будет годовщина бомбардировок американскими и британскими ВВС немецкого Дрездена. В этот день планируют провести акции праворадикалы и антифашисткие группы. Об этом сообщает Aussiedlerbote.

Около 1300 человек заявили о плане провести акцию с лозунгом "остановите нацистские марши". Это реакция на план провести свою демонстрацию представителями правоэкстремистских партий:

NDP (Национально-демократическая партия);

Junge Nation (Молодая нация);

Dritter Weg (Третий шаг).

Правоохранители считают, что из заявленных 1300 человек придут около 750 людей со всей Германии. Из-за вероятных провокаций в полиции уже вызвали дополнительные силы из Баварии, Бранденбурга, Гессена, Тюрингии и других. В местной полиции говорят, что их конституционный долг гарантировать свободу собраний всем, кто выходит мирно и без насилия.

[ + – ] Марш неонацистов в 2022 году в Дрездене

"Демонстранты с разных сторон смогут увидеть и услышать друг друга. Однако мы будем действовать незамедлительно в случае нарушений", — заявил Лутц Родиг.

Правоэкстремисты считают, что бомбардировка союзниками Дрездена 13 февраля 1945 года является военным преступлением. В результате населенный пункт был разрушен до основания, а из-за ударов погибло от 18 до 25 тысяч человек.

[ + – ] Видео с прошлогоднего марша неонацистов в Дрездене

Напомним, в Госдуме РФ призвали отбирать имущество у россиян, которые покинули страну, они "поддерживают нацистов".

Также в СМИ писали, что российские неонацисты "Русич" собирают разведданые о странах-членах НАТО.