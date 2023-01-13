"Поддерживают нацистов": спикер Госдумы предложил отбирать имущество покинувших РФ граждан

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "уехавшими негодяями" граждан России, которые находятся за пределами страны и высказываются против войны.

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Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество россиян, которые из-за рубежа "оскорбляют Россию", выступая с антивоенной позицией. Таких граждан политик назвал "уехавшими негодяями", которые открыто поддерживают "злодеев, нацистов и убийц". Свое мнение Володин высказал в Telegram-канале.

"В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", — возмутился Володин.

По его словам, в подобных случаях российское законодательство подразумевает наказания за "призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил". Но Володин считает, что существующих на сегодняшний день мер, чтобы повлиять на граждан, в данной ситуации недостаточно.

"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию", — написал спикер Госдумы.

В связи с этим Володин предложил дополнить существующие статьи Уголовного кодекса пунктом "о конфискации у негодяев имущества в РФ". Политик полагает, что эти средства позволят возместить нанесенный ими ущерб.

Ранее спикер Госдумы РФ высказался о легализации в США однополых браков. 15 декабря в своем Telegram-канале он написал, что Соединенные Штаты превратились в "империю содома", поскольку в этой стране понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует.

Представитель российского Совета Федерации Сергей Цеков 28 декабря предложил конфисковывать имущество у тех россиян, которые уехали из страны и позволяют себе ее критиковать из-за границы. По его словам, отбирать имущество у таких граждан следует независимо от их социального статуса и известности.