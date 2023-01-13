"Підтримують нацистів": спікер Держдуми запропонував відбирати майно громадян, які залишили РФ
Голова Держдуми В'ячеслав Володін назвав "негідниками" громадян Росії, які перебувають за межами країни та висловлюються проти війни.
Спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно росіян, які з-за кордону "ображають Росію", виступаючи з антивоєнною позицією. Таких громадян політик назвав "негідниками, які поїхали", вони нібито відкрито підтримують "лиходіїв, нацистів і вбивць". Свою думку Володін висловив у Telegram-каналі.
"Останнім часом деякі наші співгромадяни вважають за можливе ображати Росію, її мешканців, солдатів і офіцерів, відкрито підтримувати лиходіїв, нацистів і вбивць. Їхня мета зрозуміла — вислужитися та спробувати зберегти свій добробут за кордоном", — обурився Володін.
За його словами, у подібних випадках російське законодавство памґятає про покарання за "заклики до екстремізму, реабілітацію нацизму або дискредитація збройних сил". Але Володін вважає, що наявних на сьогодні заходів, щоб вплинути на громадян, у цій ситуації недостатньо.
"Негідники, що поїхали, живуть безбідно завдяки нашій країні. Перебуваючи за кордоном, здають в оренду нерухомість, продовжують отримувати гонорари за рахунок російських громадян. Водночас дозволяють собі публічно лити бруд на Росію", — написав спікер Держдуми.
У зв'язку з цим Володін запропонував доповнити наявні статті Кримінального кодексу пунктом "про конфіскацію в РФ майна негідників". Політик вважає, що ці кошти дозволять відшкодувати завдані ними збитки.
Раніше речник Держдуми РФ висловився про легалізацію в США одностатевих шлюбів. 15 грудня у своєму Telegram-каналі він написав, що Сполучені Штати перетворилися на "імперію содому", оскільки в цій країні поняття шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою не існує.
Представник Російської Ради Федерації Сергій Цеков 28 грудня запропонував конфіскувати майно в тих росіян, які виїхали з країни й дозволяють собі її критикувати з-за кордону. За його словами, відбирати майно в таких громадян слід незалежно від їхнього соціального статусу та популярності.