"Підтримують нацистів": спікер Держдуми запропонував відбирати майно громадян, які залишили РФ

Голова Держдуми В'ячеслав Володін назвав "негідниками" громадян Росії, які перебувають за межами країни та висловлюються проти війни.

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Спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно росіян, які з-за кордону "ображають Росію", виступаючи з антивоєнною позицією. Таких громадян політик назвав "негідниками, які поїхали", вони нібито відкрито підтримують "лиходіїв, нацистів і вбивць". Свою думку Володін висловив у Telegram-каналі.

"Останнім часом деякі наші співгромадяни вважають за можливе ображати Росію, її мешканців, солдатів і офіцерів, відкрито підтримувати лиходіїв, нацистів і вбивць. Їхня мета зрозуміла — вислужитися та спробувати зберегти свій добробут за кордоном", — обурився Володін.

За його словами, у подібних випадках російське законодавство памґятає про покарання за "заклики до екстремізму, реабілітацію нацизму або дискредитація збройних сил". Але Володін вважає, що наявних на сьогодні заходів, щоб вплинути на громадян, у цій ситуації недостатньо.

"Негідники, що поїхали, живуть безбідно завдяки нашій країні. Перебуваючи за кордоном, здають в оренду нерухомість, продовжують отримувати гонорари за рахунок російських громадян. Водночас дозволяють собі публічно лити бруд на Росію", — написав спікер Держдуми.

У зв'язку з цим Володін запропонував доповнити наявні статті Кримінального кодексу пунктом "про конфіскацію в РФ майна негідників". Політик вважає, що ці кошти дозволять відшкодувати завдані ними збитки.

Раніше речник Держдуми РФ висловився про легалізацію в США одностатевих шлюбів. 15 грудня у своєму Telegram-каналі він написав, що Сполучені Штати перетворилися на "імперію содому", оскільки в цій країні поняття шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою не існує.

Представник Російської Ради Федерації Сергій Цеков 28 грудня запропонував конфіскувати майно в тих росіян, які виїхали з країни й дозволяють собі її критикувати з-за кордону. За його словами, відбирати майно в таких громадян слід незалежно від їхнього соціального статусу та популярності.