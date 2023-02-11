У річницю бомбардувань Дрездена відбудуться дві акції: антифашистів та неонацистів (фото)

Поліцейські вже чекають на можливі провокації, тому до міста прибуде підкріплення з інших німецьких земель.

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13 лютого буде річниця бомбардувань американськими та британськими ВПС німецького Дрездена. Цього дня планують провести акції праворадикали та антифашистські групи. Про це повідомляє Aussiedlerbote.

Близько 1300 осіб заявили про план провести акцію із гаслом "зупиніть нацистські марші". Це реакція на план провести свою демонстрацію представниками правоекстремістських партій:

NDP (Національно-демократична партія);

Junge Nation (Молода нація);

Dritter Weg (Третій крок).

Правоохоронці вважають, що із заявлених 1300 осіб прийдуть близько 750 людей зі всієї Німеччини. Через ймовірні провокації в поліції вже викликали додаткові сили з Баварії, Бранденбурга, Гессена, Тюрінгії та інших. У місцевій поліції кажуть, що їхній конституційний обов'язок гарантувати свободу зібрань усім, хто виходить мирно і без насильства.

[ + – ] Марш неонацистів у 2022 році у Дрездені

"Демонстранти з різних боків зможуть побачити та почути один одного. Однак ми діятимемо негайно у разі порушень", — заявив Лутц Родіг.

Правоекстремісти вважають, що бомбардування союзниками Дрездена 13 лютого 1945 є воєнним злочином. Внаслідок цього населений пункт був зруйнований вщент, а через удари загинуло від 18 до 25 тисяч людей.

[ + – ] Відео з торішнього маршу неонацистів у Дрездені

Нагадаємо, у Держдумі РФ закликали відбирати майно у росіян, які залишили країну, вони "підтримують нацистів".

Також у ЗМІ писали, що російські неонацисти "Русич" збирають розвіддані про країни-члени НАТО.