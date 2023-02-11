Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Руслана Дзюбу, – указ

В МВД Руслан Дзюба отвечал за тыл и возглавлял логистику в Национальной гвардии. До этого он был начальником финансово-экономического управления Главного управления НГУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Руслана Дзюбы. Об этом стало известно на сайте главы государства.

Указом президента Владимира Зеленского под номером 74/2023 уволили Руслана Дзюбу с должности замкомандующего Нацгвардии. Распоряжение было опубликовано 11 февраля.

Что известно о Руслане Дзюбе?

Дзюба получил орден Богдана Хмельницкого III степени в 2008 году. В Министерстве внутренних дел занимал должность начальника финансово-экономического управления Главного управления внутренних войск МВД с 2005 года (ныне Нацгвардия), а с 2014 года такую же должность, но уже в Нацгвардии. Руслан Дзюба отвечал на своей должности за тыл и был начальником логистики.

Другим указом украинский лидер ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны главу СБУ Василия Малюка и главу Нацполиции Игоря Клименко, которые несколько месяцев пробыли в статусе "исполняющий обязанности".

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