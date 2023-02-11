Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу, – указ

У МВС Руслан Дзюба відповідав за тил та очолював логістику у Національній гвардії. До того він був начальником фінансово-економічного управління Головного управління НГУ.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади заступника командувача Національної гвардії Руслана Дзюбу. Про це стало відомо на сайті Глави держави.

Указом президента Володимира Зеленського за номером 74/2023 звільнили Руслана Дзюбу з посади замкомандувача Нацгвардії. Розпорядження опубліковане 11 лютого.

Що відомо про Руслана Дзюбу?

Дзюба отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у 2008 році. У Міністерстві внутрішніх справ обіймав посаду начальника фінансово-економічного управління Головного управління внутрішніх військ МВС з 2005 року (нині Нацгвардія), а з 2014 року таку саму посаду, але вже в Нацгвардії. Руслан Дзюба відповідав на посаді за тил і був начальником логістики.

Іншим указом український лідер ввів до складу Ради нацбезпеки та оборони голову СБУ Василя Малюка та голову Нацполіції Ігоря Клименка, які кілька місяців пробули у статусі "виконувач обов'язків".

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