"Российскую Федерацию ждет распад": Агиль Рустамзаде о геополитических последствиях войны

Военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал Фокусу о вероятности неконтролируемого развала РФ, о том, что Запад будет делать с Ираном, а также о падении авторитета ООН на мировой арене.

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Российское вторжение в Украину может изменить геополитическую ситуацию не только в Европе, но и на всем Евразийском континенте. Редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин взял интервью у азербайджанского военного аналитика Агиля Рустамзаде, чтобы обсудить возможный распад РФ, угрозу со стороны Ирана, а также реформирование ООН.

В первой части большого интервью с Агилем Рустамзаде речь шла о ситуации на фронте и ходе боевых действий, о битве за Киев, о том, как агрессор использует дроны-камикадзе, о проблемах, которые испытывает Украина в военном плане — и о путях их решения.

Неоднородные интересы объединенной Европы

Актуальная тема — западное оружие. Страны Запада согласились на передачу танков и уже начали на них обучение. Вдруг выяснилось, что все есть, и США произведут дополнительно те же "Абрамсы", и у поляков есть "Леопарды". Почему этот вопрос нельзя было решать весной или летом, почему затягивается время?

Запад в своих национальных интересах неоднороден. Есть три блока стран. Я обозначу политику каждого из них.

Первый — это англосаксы (США и Британия). Они настроены на то, чтобы завершить войну и сделать РФ государством, которое не будет представлять угрозу для цивилизованного мира. Их национальные интересы не заканчиваются на выходе Украины на свои границы 1991 года. В США сейчас только малая часть трампистов выступает против передачи каких-либо систем Украине. Но дело в том, что мы не знаем всего комплекса игры и ее нюансов, поэтому будет неправильно судить, насколько Соединенные Штаты вовлечены или не вовлечены в эту войну. Они передают оружие в сроки и объемы стратегической концепции, как минимум для дальнейшей денуклиаризации РФ.

[ + – ] Саммит Украина-ЕС. Российское вторжение в Украину может изменить геополитическую ситуацию не только в Европе, но и на всем Евразийском континенте

Второй блок — страны старой, "классической" Европы. У них нет границ с Российской Федерацией. В их понимании баланс сил в Европе обеспечивала и Москва. Они вели с ней переговоры, бизнес, они до сих пор видят в РФ торгового партнера… который выпил и подебоширил, но с ним нужно договариваться. Это Франция, Германия и Италия.

Третий блок — это страны, имеющие границы с РФ, и другие государства, которые смотрят на Москву сквозь призму истории и исходящей опасности.

Эти три блока, хоть и договариваются, выступают вместе, но их вклад разнороден.

Интерес англосаксов понятен — чтобы не только Украина победила, но и ослабла Россия. Какой интерес тогда у Франции и Германии? В конечном итоге их помощь все-таки велика, несмотря на то, что их принято ругать.

Вы знаете, это относят к теории заговоров, но есть такая вещь, как старый мировой порядок. Старая мировая архитектура безопасности. Ее пытались сформировать еще после Вестфальского мира. Проводились изменения. В этой системе координат Германия, Российская Федерация, Иран — это страны, которые проводили и соблюдали баланс региональной и континентальной безопасности на Евразийском континенте. И Европе для баланса сил в том или ином виде нужны РФ и Иран.

Мы видим вовлеченность Франции в различные мероприятия в Иране, но не с целью уменьшения оборонных или ядерных исследований — они хотят, чтобы Иран стал цивилизованным государством даже с возросшими боевыми и оборонительными возможностями. И в то же время все остальные государства не хотят, чтобы Иран был сильным государством. Даже США заявляют, что Иран — это страна, которая экспортирует терроризм и нестабильность. Причем не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказ.

Я думаю, что будущее всегда выигрывает. Будет новая система мировой безопасности, мирового правопорядка, где Франция и Германия займут соответствующее своему военному и политическому весу место.

[ + – ] Агиль Рустамзаде: "Возникнет новая система мировой безопасности, мирового правопорядка, где Франция и Германия займут соответствующее своему военному и политическому весу место"

ООН нужно реформировать, иначе авторитет и влияние организации будут падать

По вашему мнению, придет ли новая структура вместо ООН, как в свое время она заменила Лигу наций?

Однозначно. ООН потеряла все свои инструменты, все возможности влияния на процессы. Я думаю, что для мировой системы безопасности нужно перенастроить все элементы, которые смогли бы разрешать споры. Российско-украинская война из-за чего случилась? Старый мир не справился с этими вызовами, не смог обеспечить безопасность в нашем регионе. Поэтому, конечно, нужно переформатировать все — и ООН в том числе. Об этом заявляют уже все политические элиты. Если ООН не будет реформирована, то я думаю, что на Евразийском континенте будут формироваться новые структуры, которые и дальше будут лишать ООН какого-либо политического влияния и авторитета.

[ + – ] Агиль Рустамзаде: "ООН потеряла все свои инструменты, свои возможности влияния на какие-либо процессы"

Война не закончилась и некоторые комментаторы говорят, что она может выйти за границы Украины. Насколько вероятно, на ваш взгляд, что это может произойти? При каких условиях и какие еще страны могут вступить в войну с Россией?

Запад вложился по полной, и Украина проиграть не может. Это очень маловероятный сценарий. У армии РФ я не вижу ресурсов, чтобы она крупномасштабной операцией могла нанести урон украинской армии. И я думаю, что не под флагом НАТО или любой другой западной страны, но какое-то число военнослужащих (с боевой или без боевой техники) могли бы войти на территорию Украины. Такая вероятность есть. Другой вероятности — с нанесением ударов или проникновением армии РФ на территории других западных государств — я не вижу. Потому что у российской армии хватает проблем в Украине, зачем ей еще проблемы в других местах.

Процесс уже начался: как США и Израиль будут вытеснять Иран

Насколько вероятна большая война и масштабные боевые действия на Ближнем Востоке, например, в Иране?

Западное сообщество имеет основания полагать, что Иран в состоянии разработать и применить ядерное оружие. И процесс уже начался: США вместе с Израилем начали давить на Иран. Я считаю, что будет увеличение ракетных и авиационных ударов по военной инфраструктуре и ядерной инфраструктуре Ирана. Удары по военным базам силами, которые способны применять ракетное оружие, могут начаться даже раньше, чем по ядерной инфраструктуре.

[ + – ] Иран в состоянии разработать и применить ядерное оружие Фото: AP News

На территории Ирана?

На территории Ирана и также на территории Сирии — там у Ирана есть возможность атаковать Израиль. Поэтому коалиция Израиля и США начинает выдавливать Иран из Сирии. Тут многое зависит от Ирана. Если он пойдет на эскалацию, то, может, воевать с ним и не будут, но удары по инфраструктуре последуют — чтобы отнять возможности наносить дальние ракетные удары.

Что ждет Россию: капитуляция, денуклеаризация и распад

Вопрос об ожидаемом развале России и его последствиях. Есть несколько сценариев, от федерализации до неконтролируемого хаоса. Как вы это видите и насколько это реально?

Вариант развала не исключен, и странно, что этот вариант отрицают люди, которые жили в СССР и пережили его распад. Они не верят, что такое может произойти второй раз. Ну что я скажу: Россию нужно удерживать от сирийского сценария, от неконтролируемого хаоса — до момента изъятия ее ядерного арсенала.

Это возможно?

При соответствующих условиях, когда, скажем, Россия пойдет на капитуляцию — да, это возможный вариант.

Вы имеете в виду, что предложат новым элитам какие-то "вкусные плюшки" или гарантии?

Об инструментах говорить рано. Вы тут меня застали врасплох, я глубоко не анализировал, но скажем так — да, можно действовать путем уступок или переговоров.

Денуклеаризация РФ от хаоса не спасет. Россия — это страна с крупнейшим в мире ядерным арсеналом. И задача — ни в коем случае не допустить процесс неконтролируемого распада до момента изъятия ядерного арсенала.

[ + – ] Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Распад Советского Союза стал возможным, когда над ядерным потенциалом был установлен контроль

Распад СССР в свое время тоже считали нереальным. Говорили, что произойдет переформатирование, но все останется под коммунистическим флагом. И на Западе тогда тоже опасались именно проблемы с ядерным оружием.

Да, распад Советского Союза стал возможным, когда руководство Казахстана, Беларуси, Украины дало гарантию, что им ядерное оружие не нужно. То есть, над ядерным потенциалом был установлен контроль.

Мы понимаем, что российско-украинская война — это один из факторов, который может привести к распаду РФ.

В отношении Российской Федерации, думаю, у всех есть понимание, что если завтра война закончится, то с этим агрессивным населением, с нынешней политической парадигмой — все равно мира не будет. И это касается не только Украины, они угрожают Казахстану, Азербайджану, Молдове, Литве… Это же уже стало методом ведения внешний политики. С этой страной нужно что-то делать. Полагаю, поэтому, через 3, 5 или 7 лет Российскую Федерацию ждет распад.

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