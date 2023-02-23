"Російську Федерацію чекає розпад": Агіль Рустамзаде про геополітичні наслідки війни

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів Фокусу про можливість неконтрольованого розвалу РФ, про те, що Захід робитиме з Іраном, а також про падіння авторитету ООН на світовій арені.

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Російське вторгнення в Україну може змінити геополітичну ситуацію не лише в Європі, а й на всьому Євразійському континенті. Редактор воєнної рубрики Фокусу Ігаль Левін взяв інтерв'ю в азербайджанського військового аналітика Агіля Рустамзаде, щоб обговорити можливий розпад РФ, загрозу з боку Ірану, а також реформування ООН.

У першій частині великого інтерв'ю з Агілем Рустамзаде йшлося про ситуацію на фронті та перебіг бойових дій, про битву за Київ, про те, як агресор використовує дрони-камікадзе, про проблеми, які має Україна у воєнному плані — і про шляхи їх вирішення.

Неоднорідні інтереси об'єднаної Європи

Актуальна тема — західна зброя. Країни Заходу погодилися на передавання танків і вже розпочали навчання. Раптом з'ясувалося, що все є, і США зроблять додатково ті самі "Абрамси", і поляки мають "Леопарди". Чому це питання не можна було вирішувати навесні чи влітку, чому затягується час?

Захід у своїх національних інтересах неоднорідний. Є три блоки країн. Я окреслю політику кожного з них.

Перший — це англосакси (США та Британія). Вони налаштовані на те, щоб завершити війну та зробити РФ державою, яка не загрожуватиме цивілізованому світу. Їхні національні інтереси не закінчуються на виході України на свої кордони 1991 року. У США лише мала частина трампістів виступає проти передавання будь-яких систем Україні. Але річ у тому, що ми не знаємо всього комплексу гри та її нюансів, тому неправильно буде судити, наскільки Сполучені Штати залучені чи не залучені до цієї війни. Вони передають зброю у терміни й обсяги стратегічної концепції як мінімум для подальшої денукліаризації РФ.

[ + – ] Саміт Україна-ЄС. Російське вторгнення в Україну може змінити геополітичну ситуацію не лише в Європі, а й на всьому Євразійському континенті

Другий блок — країни старої, "класичної" Європи. У них немає кордонів із Російською Федерацією. У їхньому розумінні баланс сил у Європі забезпечувала й Москва. Вони вели з нею переговори, бізнес, вони й досі бачать в РФ торгового партнера... який випив і подебоширив, але з ним треба домовлятися. Це Франція, Німеччина й Італія.

Третій блок — це країни, які мають кордони з РФ, та інші держави, які дивляться на Москву крізь призму історії та вихідної небезпеки.

Ці три блоки, хоч і домовляються, виступають разом, але їхній внесок різнорідний.

Інтерес англосаксів зрозумілий — щоб не лише Україна перемогла, а й ослабла Росія. Який інтерес тоді у Франції та Німеччини? Зрештою їх допомога таки велика, незважаючи на те, що їх заведено сварити.

Ви знаєте, це належить до теорії змов, але є така річ, як старий світовий порядок. Стара світова архітектура безпеки. Її намагалися сформувати ще після Вестфальського миру. Проводились зміни. У цій системі координат Німеччина, Російська Федерація, Іран — це країни, які проводили та дотримувалися балансу регіональної та континентальної безпеки на Євразійському континенті. І Європі для балансу сил у тому чи іншому вигляді потрібні РФ та Іран.

Ми бачимо залучення Франції до різних заходів в Ірані, але не з метою зменшення оборонних чи ядерних досліджень — вони хочуть, щоб Іран став цивілізованою державою навіть зі збільшеними бойовими й оборонними можливостями. І водночас усі інші держави не хочуть, щоб Іран був сильною державою. Навіть США заявляють, що Іран — це країна, яка експортує тероризм і нестабільність. Причому не лише на Близькому Сході, а й на Кавказ.

Я думаю, що майбутнє завжди виграє. Буде нова система світової безпеки, світового правопорядку, де Франція та Німеччина займуть місце, яке відповідає своїй військовій та політичній вазі.

[ + – ] Агіль Рустамзаде: "Виникне нова система світової безпеки, світового правопорядку, де Франція і Німеччина займуть місце, що відповідає своїй військовій та політичній вазі"

ООН потрібно реформувати, інакше авторитет і вплив організації будуть падати

На вашу думку, чи прийде нова структура замість ООН, як свого часу вона замінила Лігу націй?

Однозначно. ООН втратила всі свої інструменти, всі можливості впливу на процеси. Я думаю, що для світової системи безпеки потрібно переналаштувати всі елементи, які б вирішували суперечки. Російсько-українська війна через що сталася? Старий світ не впорався з цими викликами, не зміг гарантувати безпеку в нашому регіоні. Тому, звичайно, треба переформатувати все — й ООН, зокрема. Про це заявляють уже усі політичні еліти. Якщо ООН не буде реформовано, то я думаю, що на Євразійському континенті формуватимуться нові структури, які й надалі позбавлятимуть ООН будь-якого політичного впливу й авторитету.

[ + – ] Агіль Рустамзаде: "ООН втратила всі свої інструменти, свої можливості впливу на будь-які процеси"

Війна не закінчилася, і деякі коментатори кажуть, що вона може вийти за межі України. Наскільки ймовірно, на вашу думку, що це може статися? За яких умов і які країни можуть вступити у війну з Росією?

Захід вклався на повну, й Україна програти не може. Це дуже малоймовірний сценарій. В армії РФ я не бачу ресурсів, щоб вона великомасштабною операцією могла завдати шкоди українській армії. І я думаю, що не під прапором НАТО чи будь-якої іншої західної країни, але якась кількість військовослужбовців (з бойовою чи без бойової техніки) могла б увійти на територію України. Така можливість є. Іншої ймовірності — із завданням ударів чи проникненням армії РФ на території інших західних держав — я не бачу. Тому що російська армія має проблеми в Україні, навіщо їй ще проблеми в інших місцях.

Процес уже розпочався: як США та Ізраїль витіснятимуть Іран

Наскільки ймовірна велика війна та масштабні бойові дії на Близькому Сході, наприклад, в Ірані?

Західна спільнота має підстави вважати, що Іран може розробити і застосувати ядерну зброю. І процес уже розпочався: США разом з Ізраїлем почали тиснути на Іран. Я вважаю, що буде збільшення ракетних та авіаційних ударів по військовій інфраструктурі та ядерній інфраструктурі Ірану. Удари по військових базах силами, які здатні застосовувати ракетну зброю, можуть початися навіть раніше, ніж по ядерній інфраструктурі.

[ + – ] Іран може розробити і застосувати ядерну зброю Фото: AP News

На території Ірану?

На території Ірану і на території Сирії — там Іран має можливість атакувати Ізраїль. Тому коаліція Ізраїлю та США починає видавлювати Іран із Сирії. Тут багато залежить від Ірану. Якщо він піде на ескалацію, то, може, воювати з ним і не будуть, але удари по інфраструктурі підуть — щоб забрати можливості завдавати дальніх ракетних ударів.

Що чекає на Росію: капітуляція, денуклеаризація та розпад

Питання про очікуваний розвал Росії та його наслідки. Є кілька сценаріїв, від федералізації до неконтрольованого хаосу. Як ви це бачите та наскільки це реально?

Варіант розвалу не заперечується, і дивно, що цей варіант заперечують люди, які жили в СРСР та пережили його розпад. Вони не вірять, що таке може статися вдруге. Ну що я скажу: Росію треба утримувати від сирійського сценарію, від неконтрольованого хаосу — до вилучення її ядерного арсеналу.

Це можливо?

За відповідних умов коли, скажімо, Росія піде на капітуляцію — так, це можливий варіант.

Ви маєте на увазі, що запропонують новим елітам якісь "смачні плюшки" чи гарантії?

Про інструменти говорити зарано. Ви тут мене застали зненацька, я глибоко не аналізував, але скажімо так — так, можна діяти шляхом поступок чи переговорів.

Денуклеаризація РФ від хаосу не врятує. Росія — це країна з найбільшим у світі ядерним арсеналом. І завдання — у жодному разі не допустити процес неконтрольованого розпаду до моменту вилучення ядерного арсеналу.

[ + – ] Перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов. Розпад Радянського Союзу став можливим, коли над ядерним потенціалом було встановлено контроль

Розпад СРСР свого часу теж вважали нереальним. Казали, що відбудеться переформатування, але все залишиться під комуністичним прапором. І на Заході тоді також боялися саме проблеми з ядерною зброєю.

Так, розпад Радянського Союзу став можливим, коли керівництво Казахстану, Білорусі, України дало гарантію, що їм ядерна зброя не потрібна. Тобто над ядерним потенціалом було встановлено контроль.

Ми розуміємо, що російсько-українська війна — це один із чинників, який може призвести до розпаду РФ.

Щодо Російської Федерації, гадаю, у всіх є розуміння, що якщо завтра війна закінчиться, то з цим агресивним населенням, із нинішньою політичною парадигмою — все одно миру не буде. І це стосується не лише України, вони погрожують Казахстану, Азербайджану, Молдові, Литві… Це вже стало методом ведення зовнішньої політики. Із цією країною треба щось робити. Вважаю, тому через 3, 5 або 7 років Російську Федерацію чекає розпад.

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