"Большое наступление" уже идет: РФ за неделю под Угледаром потеряла 130 единиц техники, — ВСУ

Спикер командования Таврического направления Алексей Дмитрашкивский рассказал, что россияне используют "тактику Жукова" — наступают волнами с поддержкой бронетехники и атакуют в лобовую по открытой местности. Это одна из причин больших потерь в ВС РФ.

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Российские войска продолжают наступление в районе Угледара Донецкой области. Однако несут огромные потер: за последнюю неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 130 единиц техники ВС РФ, 36 из них — танки. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, были такие дни, когда россияне теряли от 15 до 20 единиц техники.

"За две недели так называемого "большого наступления" российская армия потеряла на Угледарском направлении достаточно большое количество техники. Только за прошедшую неделю было уничтожено 130 единиц, из них 36 — танки. Это — батальон", — заявил представитель командования.

Дмитрашкивский также отметил, что под Угледаром российские войска используют "тактику Жукова" — наступают волнами, когда с поддержкой бронетехники выдвигается взвод россиян до 30 людей и атакует в лобовую по открытой местности. Это одна из причин больших потерь в ВС РФ.

Кроме того, представитель командования рассказал, что 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ почти полностью уничтожена. Остатки военных из этого подразделения подняли бунт из-за денежных поборов. В частности, оккупантов просят скидываться на "помощь погибшим побратимам".

Напомним, 13 февраля аналитики из Института изучения войны отмечали, что РФ преувеличивает свою наступательную способность, чтобы запугивать украинцев. Цель Москвы — деморализировать народ и убедить в том, что Запад не будет помогать Украине.

11 февраля в ISW сообщали, что российские войска потеряли инициативу под Угледаром из-за быстрой переброски туда резервов ВСУ. Тем временем военные блогеры РФ раскритиковали командование за повторение ошибок.