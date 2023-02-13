"Великий наступ" уже триває: РФ за тиждень під Вугледаром втратила 130 одиниць техніки, — ЗСУ

Спікер командування Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що росіяни використовують "тактику Жукова" — наступають хвилями з підтримкою бронетехніки й атакують в лобову по відкритій місцевості. Це одна з причин великих втрат у ЗС РФ.

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Російські війська продовжують наступ у районі Вугледару Донецької області. Проте зазнають величезних втрат: за останній тиждень Збройні сили України знищили 130 одиниць техніки ЗС РФ, 36 із них — танки. Про це сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський у коментарі виданню "Українська правда".

За його словами, були такі дні, коли росіяни втрачали від 15 до 20 одиниць техніки.

"За два тижні так званого "великого наступу" російська армія втратила на Вугледарському напрямку досить велику кількість техніки. Тільки за минулий тиждень було знищено 130 одиниць, з них 36 — танки. Це — батальйон", — заявив представник командування.

Дмитрашківський також зазначив, що під Вугледаром російські війська використовують "тактику Жукова" — наступають хвилями, коли за підтримки бронетехніки висувається взвод росіян до 30 людей та атакує в лобову по відкритій місцевості. Це одна з причин великих втрат у ЗС РФ.

Крім того, представник командування розповів, що 155-ту бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту РФ майже повністю знищено. Решта військових із цього підрозділу підняли бунт через грошові побори. Зокрема, окупантів просять скидатися на "допомогу загиблим побратимам".

Нагадаємо, 13 лютого аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що РФ перебільшує свою наступальну здатність, щоб залякувати українців. Мета Москви — деморалізувати народ і переконати, що Захід не допомагатиме Україні.

11 лютого в ISW повідомляли, що російські війська втратили ініціативу під Вугледаром через швидке перекидання туди резервів ЗСУ. Тим часом, військові блогери РФ розкритикували командування за повторення помилок.