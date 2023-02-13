Росія перебільшує свою наступальну спроможність, щоб залякати українців, — ISW

Росія намагається деморалізувати українців та переконати їх в тому, що Захід не допомагатиме Україні, зазначають американські аналітики.

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Російська пропаганда спрямована на залякування українців та перебільшення наступальних спроможностей ЗС РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 лютого.

Як вважають аналітики Інституту, Кремль перебільшує важливість кожного свого тактичного наступу у російській пропаганді, аби деморалізувати українців та змусити країни Заходу засумніватися у важливості військової підтримки України.

"Кремль відновлює наратив, у якому перебільшує перемоги Росії на передовій, продовжуючи наступ на Бахмут і Лиман. Міністерство оборони Росії з гордістю демонструє перемоги щодо захоплень населених пунктів навколо Бахмута, але вплив таких інформаційних операцій слабшає — і Україна, і провоєнні російські націоналісти стали менш готові сприймати заяви про неминучу перемогу Росії за чисту монету через рік російської військової некомпетентності", — зазначають аналітики Інституту.

Також у своїй пропаганді РФ намагається переконати Захід, що Україна не зможе опиратися потужним російським наступам.

"Усі ці інформаційні кампанії підтримуватимуть головні стратегічні цілі Кремля щодо відокремлення Заходу від України, стримування або затримки постачання західних військових засобів і загалом підриву підтримки Заходом України та згуртованості західної коаліції", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус з посиланням на звіт ISW від 11 лютого повідомляв, що ЗС РФ втратили ініціативу під Вугледаром на Донеччині завдяки перекиданню резервів ЗСУ на цю ділянку фронту.

У звіті від 10 лютого аналітики писали, що провальний російський наступ на Вугледар у Донецькій області викликав хвилю критики командування ЗС РФ. Російські мілітаріблогери розкритикували військове керівництво ЗС через втрати та виснажливі штурми 155-ї бригади морської піхоти Павлівки та Вугледара.