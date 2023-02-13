Россия преувеличивает свою наступательную способность, чтобы запугать украинцев, — ISW

Россия пытается деморализовать украинцев и убедить их в том, что Запад не будет помогать Украине, отмечают американские аналитики.

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Российская пропаганда направлена на устрашение украинцев и преувеличение наступательных способностей ВС РФ. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW) от 12 февраля.

По мнению аналитиков Института, Кремль преувеличивает важность каждого своего тактического наступления в российской пропаганде, чтобы деморализовать украинцев и заставить страны Запада усомниться в важности военной поддержки Украины.

"Кремль восстанавливает нарратив, в котором преувеличивает победы России на передовой, продолжая наступление на Бахмут и Лиман. Министерство обороны России с гордостью демонстрирует победы по захватам населенных пунктов вокруг Бахмута, но влияние таких информационных операций слабеет — и Украина, и провоенные российские националисты стали меньше готовы воспринимать заявления о неизбежной победе России за чистую монету спустя год российской военной некомпетентности", — отмечают аналитики Института.

Также в своей пропаганде РФ пытается убедить Запад, что Украина не сможет противиться мощным российским наступлениям.

"Все эти информационные кампании будут поддерживать главные стратегические цели Кремля по отделению Запада от Украины, сдерживанию или задержке поставок западных военных средств и подрыву поддержки Западом Украины и сплоченности западной коалиции", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус со ссылкой на отчет ISW от 11 февраля сообщал, что ВС РФ потеряли инициативу под Угледаром в Донецкой области благодаря перебрасыванию резервов ВСУ на этот участок фронта.

В отчете от 10 февраля аналитики писали, что провальное российское наступление на Угледар в Донецкой области вызвало волну критики командования ВС РФ. Российские милитари-блогеры раскритиковали военное руководство ВС из-за потерь и изнурительных штурмов 155-й бригады морской пехоты Павловки и Угледара.