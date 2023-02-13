Залужный созвонился с генералом НАТО накануне нового "Рамштайна": о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ в преддверии заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" проинформировал главкома НАТО в Европе о ситуации на фронте и поблагодарил за усилия, направленные на приближение победы украинской армии.

Related video

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом сообщается в Telegram Валерия Залужного.

В сообщении указывается, что стороны провели разговор в преддверии заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн", где будет обсуждаться помощь международных партнеров для Украины.

Во время разговора Залужный и Каволи обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине, а также подготовку украинских подразделений на территории стран Запада. Кроме того, главнокомандующий ВСУ проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке на фронте и планах.

Главком ВСУ поблагодарил Кристофера Каволи за значительные усилия, направленные на приближение победы украинской армии.

"Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником. Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что 14 февраля на авиабазе ВВС США в Германии состоится заседания контактной группы по вопросам помощи Украине. Глава Министерства обороні Украины Алексей Резников отправился на заседание контактной группы, где планирует выстраивать "танковую коалицию" для Украины и добиваться реализации "военного шенгена".

Ранее Фокус сообщал, что 12 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вооруженным силам Украины нужно срочно предоставить вооружение, иначе российские оккупанты выиграют большую войну.