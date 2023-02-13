Залужний зателефонував генералу НАТО напередодні нового "Рамштайну": про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" поінформував головкому НАТО в Європі про ситуацію на фронті й подякував за зусилля, спрямовані на наближення перемоги української армії.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це повідомляється в Telegram Валерія Залужного.

У повідомленні наголошується, що сторони провели розмову напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", де обговорюватиметься допомога міжнародних партнерів для України.

Під час розмови Залужний і Каволі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні, а також підготовку українських підрозділів на території країн Заходу. Крім того, головнокомандувач ЗСУ поінформував свого колегу про оперативну обстановку на фронті й плани.

Головком ЗСУ подякував Крістоферу Каволі за значні зусилля, спрямовані на наближення перемоги української армії.

"Вдячний генералу Каволі за глибоке розуміння ситуації та значні зусилля щодо наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. Перемога України означатиме не лише звільнення її територій, а й створення таких умов і таких Збройних сил, які не дозволять росіянам ніколи в майбутньому напасти на нашу державу", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що 14 лютого на авіабазі ВПС США в Німеччині відбудеться засідання контактної групи з питань допомоги Україні. Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков вирушив на засідання контактної групи, де планує вибудовувати "танкову коаліцію" для України й добиватися реалізації "воєнного шенгену".

Раніше Фокус повідомляв, що 12 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Збройним силам України потрібно терміново надати озброєння, інакше російські окупанти виграють велику війну.