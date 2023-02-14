Закрытие Бахмута для гражданских может быть прелюдией к выводу войск ВСУ из города, — NYT

Журналисты пишут, что российские войска, вероятно, смогли окружить Бахмут с трех сторон. А в ВСУ заявили, что в двух кварталах населенного пункта начались уличные бои.

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Запрет на въезд в Бахмут Донецкой области для гражданских лиц, в частности, волонтеров с 13 февраля может быть прелюдией к полному выводу Вооруженных сил Украины из города. Об этом сообщает издание The New York Times.

Однако украинские военные настаивают, что город остается под их контролем. Они могут пополнять запасы войск и эвакуировать своих раненых.

Тем временем журналисты пишут, что после несколько месяцев испепеляющих бомбардировок российские войска, в том числе "вагнеровцы", вероятно, смогли окружить Бахмут с трех сторон. В ВСУ говорят, что в двух кварталах населенного пункта начались уличные бои, а единственная оставшаяся дорога, по которой можно проезжать, находится под огневым контролем ВС РФ.

Напомним, 12 февраля командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр" сообщил, что въезд в Бахмут с 13 февраля будет закрыт для гражданских. Желающим передать гуманитарную помощь в город необходимо будет оставить ее в Константиновке, откуда ее заберут украинские военные.

13 февраля в социальных сетях сообщали, что на автомобильной дороге, соединяющей Бахмут и Константиновку был подорван мост через канал "Северский Донец — Донбасс". Подорванный мост находится на западе от села Ивановское, что недалеко от Бахмута.

14 февраля в разведке Британии рассказали, что в течении последних дней штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продвинулись на северной окраине Бахмута в селе Красная Гора. Оккупанты также пошли в наступление в Луганской области, но у них нет достаточно резервов, способных прорвать оборону ВСУ.