Закриття Бахмута для цивільних може бути прелюдією до виведення військ ЗСУ з міста, — NYT

Журналісти пишуть, що російські війська, ймовірно, змогли оточити Бахмут із трьох сторін. А в ЗСУ заявили, що у двох кварталах населеного пункту почалися вуличні бої.

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Заборона на в'їзд у Бахмут Донецької області для цивільних осіб, зокрема волонтерів із 13 лютого може бути прелюдією до повного виведення Збройних сил України з міста. Про це повідомляє видання The New York Times.

Проте українські військові наполягають, що місто залишається під їхнім контролем. Вони можуть поповнювати запаси військ і евакуйовувати своїх поранених.

Водночас журналісти пишуть, що після кількох місяців спопеляючих бомбардувань російські війська, у тому числі "вагнерівці", ймовірно, змогли оточити Бахмут із трьох сторін. У ЗСУ кажуть, що у двох кварталах населеного пункту почалися вуличні бої, а єдина дорога, якою можна проїжджати, перебуває під вогневим контролем ЗС РФ.

Нагадаємо, 12 лютого командир групи аеророзвідки ЗСУ з позивним "Мадяр" повідомив, що в'їзд у Бахмут із 13 лютого закриють для цивільних. Охочим передати гуманітарну допомогу в місто необхідно буде залишити її в Костянтинівці, звідки її заберуть українські військові.

13 лютого в соціальних мережах повідомляли, що на автомобільній дорозі, що з'єднує Бахмут і Костянтинівку, було підірвано міст через канал "Сіверський Донець — Донбас". Підірваний міст розташований на заході від села Іванівське, що неподалік від Бахмута.

14 лютого в розвідці Британії розповіли, що протягом останніх днів штурмові загони ПВК "Вагнер" просунулися на північній околиці Бахмута в селі Красна Гора. Окупанти також пішли в наступ у Луганській області, але вони не мають достатньо резервів, здатних прорвати оборону ЗСУ.