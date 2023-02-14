Американский генерал назвал условия, при которых война в Украине закончится быстрее, — RND

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус уверен, что закончить конфликт может только мирное соглашение, с которым придется смириться России. Но, по его словам, зависеть все будет от решительности Запада.

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Бывший глава коалиционной силы в Ираке, экс-директор ЦРУ, бывший командир США в Афганистане генерал Дэвид Петреус рассказал, как может закончиться война в Украине, а также что может ускорить ее завершение. Интервью он дал немецкому изданию RND.

Дэвид Петреус считает, что российские оккупанты во время боевых действий совершают огромное количество ошибок, которые в итоге становятся фатальными для них, но останавливаться не собираются.

"Я думаю, что война наконец закончится мирным соглашением. Это произойдет когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой — это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникают эти условия", — сказал Дэвид Петреус.

Также, по мнению генерала и бывшего главы ЦРУ, нужно ввести против Кремля больше жесткие санкции и только благодаря этому есть шанс, что война закончится быстрее.

"Мы должны сделать все возможное в США и на Западе, чтобы поддержать Украину и приблизиться ко дню, когда Владимир Путин поймет, что эта война не может быть продолжена на украинской земле и что она невыгодна. Они полностью недооценили возможности украинских военных, решительность украинцев и поддержку Киева со стороны США, других стран НАТО и западных партнеров", — добавил Петреус.

4 февраля на российском телевидении заявили, что война в Украине закончится когда РФ или НАТО прекратят существование. Российское руководство может не согласиться с условиями мира, которые не предусматривают прекращения существования НАТО.

25 января в НАТО назвали условие для наступления мира в Украине. По словам генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, интересы безопасности организации выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что если президент РФ Владимир Путин преуспеет в войне, другие автократы во всем мире извлекут из этого свои уроки.