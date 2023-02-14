Американський генерал назвав умови, за яких війна в Україні закінчиться швидше — RND

Колишній голова ЦРУ Девід Петреус впевнений, що закінчити конфлікт може лише мирна угода, з якою доведеться змиритися Росії. Але, за його словами, все залежатиме від рішучості Заходу.

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Колишній голова коаліційної сили в Іраку, ексдиректор ЦРУ, колишній командир США в Афганістані генерал Девід Петреус розповів, як може закінчитися війна в Україні, а також, що може прискорити її завершення. Інтерв'ю він дав німецькому виданню RND.

Девід Петреус вважає, що російські окупанти під час бойових дій роблять величезну кількість помилок, які зрештою стають фатальними для них, але зупинятися не збираються.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого — це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникнуть ці умови", — сказав Девід Петреус.

Також, на думку генерала та колишнього голови ЦРУ, потрібно ввести проти Кремля більш жорсткі санкції і лише завдяки цьому є шанс, що війна закінчиться швидше.

"Ми маємо зробити все можливе в США та на Заході, щоб підтримати Україну і наблизитися до дня, коли Володимир Путін зрозуміє, що ця війна не може бути продовжена на українській землі і що вона невигідна. Вони повністю недооцінили можливості українських військових, рішучість українців та підтримку Києва з боку США, інших країн НАТО та західних партнерів", — додав Петреус.

4 лютого на російському телебаченні заявили, що війна в Україні закінчиться, коли РФ чи НАТО припинять існування. Російське керівництво може не погодитись з умовами миру, які не передбачають припинення існування НАТО.

25 січня в НАТО назвали умову для настання миру в Україні. За словами генсека Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга, інтереси безпеки організації виходять за межі солідарності з Україною, бо якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху у війні, інші автократи в усьому світі витягнуть з цього свої уроки.