На Николаевщине формируют стрелковый батальон "Николаев": кто может вступить в ряды ВСУ

Командование ожидает увидеть в рядах подразделения добровольцев и мотивированных граждан. Потенциальным бойцам разрешают указать, в какую именно роту они хотят попасть, если была предварительная договоренность.

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В Николаевской области продолжается набор добровольцев в стрелковый батальон "Николаев", который будет подразделением Вооруженных сил Украины. Об этом 14 февраля в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

По его словам, командование стрелкового батальона "Николаев" ожидает увидеть в своих рядах добровольцев и мотивированных граждан, готовых отражать вооруженную агрессию России.

При заполнении анкеты потенциальным бойцам, помимо привычных паспортных данных, необходимо указать:

степень образования;

наличие боевого опыта и звания;

наличие хронических болезней или ранений.

Добровольцам также предлагают указать, в какую именно роту они хотят попасть, если была предварительная договоренность с руководством или побратимами.

О формировании стрелкового батальона "Николаев" еще 1 февраля информировало официальное издание Верховной Рады "Голос Украины". В пресс-релизе говорилось, что набор добровольцев осуществляется как в Николаеве, так и других населенных пунктах региона.

"Николаевский областной ТЦК приглашает военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на воинском учете, внутренне перемещенных лиц или временно пребывающих на территории Николаевской области, вступить в ряды стрелкового батальона ВСУ. Присоединиться можно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Николаевской области по месту жительства", — говорилось в сообщении "Голоса Украины" от 1 февраля.

Отметим, что 13 февраля Одесская ОВА сообщила о формировании похожего стрелкового батальона. Спикер оперативного штаба администрации Сергей Братчук уточнил, что речь идет о наборе добровольцев в подразделение ВСУ "Черноморская Сечь".

Также Фокус в своем материале детально разбирался, могут ли военкоматы объявлять в розыск уклонистов от мобилизации.