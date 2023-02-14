На Миколаївщині формують стрілецький батальйон "Миколаїв": хто може вступити до лав ЗСУ

Командування очікує побачити в лавах підрозділу добровольців і мотивованих громадян. Потенційним бійцям дозволяють вказати, в яку саме роту вони хочуть потрапити, якщо була попередня домовленість.

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На Миколаївщині триває набір добровольців до стрілецького батальйону "Миколаїв", який буде підрозділом Збройних сил України. Про це 14 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, командування стрілецького батальйону "Миколаїв" очікує побачити у своїх лавах добровольців і мотивованих громадян, які готові відбивати збройну агресію Росії.

Під час заповнення анкети потенційним бійцям, крім звичних паспортних даних, необхідно вказати:

ступінь освіти;

наявність бойового досвіду й звання;

наявність хронічних хвороб чи поранень.

Добровольцям також пропонують вказати, до якої саме роти вони хочуть потрапити, якщо була попередня домовленість із керівництвом чи побратимами.

Про формування стрілецького батальйону "Миколаїв" ще 1 лютого поінформувало офіційне видання Верховної Ради "Голос України". У пресрелізі йшлося, що набір добровольців здійснюється як у Миколаєві, так і в інших населених пунктах регіону.

"Миколаївський обласний ТЦК запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, внутрішньо переміщених осіб або тих, хто тимчасово перебуває на території Миколаївської області, вступити до лав стрілецького батальйону ЗСУ. Приєднатися можна в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Миколаєва за місцем проживання", — йшлося в повідомленні "Голосу України" від 1 лютого.

Зазначимо, що 13 лютого Одеська ОВА повідомила про формування схожого стрілецького батальйону. Спікер оперативного штабу адміністрації Сергій Братчук уточнив, що йдеться про набір добровольців до підрозділу ЗСУ "Чорноморська Січ".

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, чи можуть військкомати оголошувати в розшук ухилянтів від мобілізації.