Журналисты NYT показали момент гибели волонтера из США в Бахмуте от российской ракеты (видео)

В издании отмечают, что считалось, что Пол Рид погиб в результате неизбирательного российского обстрела города. Однако на видео видно, что ВС РФ прицельно ударили управляемой ракетой по гуманитарной колонне.

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Журналисты американского издания The New York Times нашли кадры с моментом удара российской ракеты по группе волонтеров, которые оказывали помощь раненому жителю в Бахмуте 2 февраля. Во время ракетного обстрела погиб американский доброволец Пит Рид, несколько его коллег получили ранения. Соответствующее видео было опубликовано на сайте NYT.

Изначально считалось, что это был неизбирательный российский обстрел города. Однако на видео видно, что безоружный Пит Рид погиб в результате прицельного удара управляемой ракетой, вероятно, выпущенной войсками РФ.

В издании отмечают, неясно, знали ли россияне, что группа состоит из гуманитарных работников. Однако колонна имела опознавательные знаки: одна из машин была четко обозначена красным крестом. ВС РФ для обстрела использовали противотанковую ракету с лазерным наведением. Ее обычно запускают для четкого удара по цели.

Тем не менее белый на белом фургоне Mercedes-Benz не было никаких четко видимых медицинских опознавательных знаков. В то же время гуманитарные работники были безоружны, однако один медик был одет в военный камуфляж.

На видео видно, что группа волонтеров стоят рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летящая параллельно земле, попадает прямо в фургон, уничтожая его и убивая Рида.

Напомним, о смерти Пита Рида стало известно 4 февраля. Он являлся основателем группы гуманитарной помощи Global Response Medicine и работал в Бахмуте, чтобы оказывать мирным жителям медицинскую помощь и эвакуировать их.

30 января стало известно о смерти командира авиационного звена авиационной эскадрильи Даниила Мурашко, который погиб в Краматорском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания.