Журналісти NYT показали момент гибелі волонтера із США у Бахмуті від російської ракети (відео)

У виданні зазначають, що вважалося, що Пол Рід загинув унаслідок невибіркового російського обстрілу міста. Однак на відео видно, що ЗС РФ прицільно вдарили керованою ракетою по гуманітарній колоні.

Related video

Журналісти американського видання The New York Times знайшли кадри з моменту удару російської ракети по групі волонтерів, які допомагали пораненому жителю в Бахмуті 2 лютого. Під час ракетного обстрілу загинув американський доброволець Піт Рід, кілька його колег зазнали поранень. Відповідне відео було опубліковано на сайті NYT.

Спочатку вважалося, що це був невибірковий російський обстріл міста. Однак на відео видно, що беззбройний Піт Рід загинув внаслідок прицільного удару керованою ракетою, яка, ймовірно, була випущена військами РФ.

У виданні зазначають, незрозуміло, чи росіяни знали, що група складається з гуманітарних працівників. Однак колона мала розпізнавальні знаки: одна з машин була чітко позначена червоним хрестом. ЗС РФ для обстрілу використовували протитанкову ракету з лазерним наведенням. Її зазвичай запускають для чіткого удару по цілі.

Проте на білому фургоні Mercedes-Benz не було жодних чітко видимих медичних розпізнавальних знаків. Водночас гуманітарні працівники були беззбройні, проте один медик був одягнений у військовий камуфляж.

На відео видно, що група волонтерів стоять поряд із білим фургоном, який вони використовували для перевезення гуманітарних вантажів. Ракета, що летить паралельно до землі, потрапляє прямо у фургон, знищуючи його і вбиваючи Ріда.

Нагадаємо, про смерть Піта Ріда стало відомо 4 лютого. Він був засновником групи гуманітарної допомоги Global Response Medicine і працював у Бахмуті, щоб надавати мирним жителям медичну допомогу та евакуювати їх.

30 січня стало відомо про смерть командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данила Мурашка, який загинув у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання.