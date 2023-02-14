В Минобороны РФ обвинили Киев в подготовке "масштабной провокации": что известно

По версии российских военных, украинские власти планируют обвинить Россию в том, что после пребывания их солдат на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения произошло значительное радиоактивное заражение на территории Украины.

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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Украина при поддержке США и европейский стран якобы завершает подготовку "масштабной информационной провокации". Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны-агрессора.

В Кремле убеждены, что Киев в преддверии 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН собирается обвинить Россию в значительном радиационном загрязнении значительных территорий Украины, которое произошло в результате пребывания российских военных на территории Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения в феврале — апреле прошлого года.

По версии Минобороны РФ, это будет сделано для того, чтобы "оказать давление" на те страны, которые не поддерживают "санкции Запада против России". По всей видимости, оккупанты имеют в виду 10-й пакет санкций Евросоюза против РФ, куда среди прочего должны были войти ограничения против "Росатома". Однако как сообщил польский дипломат Анджей Садось, указанных санкций в предварительном представлении не оказалось.

В Кремле утверждают, что руководство Украины привлекло к подготовке документов и независимому заключению специалистов управления по радиационной и ядерной безопасности Королевства Норвегии.

"Практическая реализация "масштабной информационной провокации" началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов", — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

По заверению оборонного ведомства РФ, норвежские спецы обследовали местность в районах, прилегающих к автодороге "Киев – Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб якобы оформили протоколы о радиоактивном заражении указанных территорий.

Также оккупанты сообщают, что Киев якобы готовит "фальшивые доказательства" расхищения российскими военными радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования.

Реакция Киева

Отметим, что украинская сторона пока не комментировала обвинения Кремля.

Санкции ЕС против России

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести 10-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Предполагалось, что в пакет санкций, в частности, должны были войти ограничения против российской государственной корпорации "Росатом", о чем лично настаивал президент Украины Владимир Зеленский, а также польские партнеры. Однако 13 февраля посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось рассказал, что в предварительном представлении 10-го пакета санкций не оказалось ограничений против "Росатома".

Предварительный проект был представлен Еврокомиссией странам ЕС в минувшие выходные. Сегодня, по данным RMF FM, страны ЕС получат таможенные коды для каждого из товаров, подлежащих санкциям, а в среду ЕК представит законопроект о санкциях.

Напомним, сеть общественного мониторинга EcoCity запустила чат-бот Radiation and Smog Alarm, сообщающий об опасном повышении уровня радиации и химической опасности.