У Міноборони РФ звинуватили Київ у підготовці "масштабної провокації": що відомо

За версією російських військових, українська влада планує звинуватити Росію в тому, що після перебування їх солдатів на Чорнобильській АЕС та в зоні відчуження відбулося значне радіоактивне зараження на території України.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Україна за підтримки США та європейських країн нібито завершує підготовку "масштабної інформаційної провокації". Про це у вівторок, 14 лютого, повідомляє пресслужба оборонного відомства країни-агресора.

У Кремлі переконані, що Київ напередодні надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН збирається звинуватити Росію у радіаційному забрудненні значних територій України, яке сталося внаслідок перебування російських військових на території Чорнобильської АЕС та зони відчуження у лютому — квітні.

За версією Міноборони РФ, це буде зроблено для того, щоб "натиснути" на ті країни, які не підтримують "санкції Заходу проти Росії". Очевидно, окупанти мають на увазі 10-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, куди також мали увійти обмеження проти "Росатому". Однак, як повідомив польський дипломат Анджей Садось, зазначених санкцій у попередньому поданні не було.

У Кремлі стверджують, що керівництво України залучило до підготовки документів та незалежного висновку фахівців управління з радіаційної та ядерної безпеки Королівства Норвегії.

"Практична реалізація "масштабної інформаційної провокації" розпочалася наприкінці січня 2023 року з формального спрямування до Європейського координаційного центру з реагування на лиха та катастрофи офіційного запиту київського режиму на постачання Україні 66 тисяч комплектів спеціального захисного одягу, 20 млн цивільних протигазів, а також розвідки, дозиметрів та широкої номенклатури антидотів", — йдеться у пресрелізі Міноборони РФ.

Як запевняє оборонне відомство РФ, норвезькі фахівці обстежили територію в районах, прилеглих до автодороги "Київ — Прип'ять", а також у населених пунктах Буча, Гостомель та Ірпінь, де спільно з представниками українських спецслужб нібито оформили протоколи про радіоактивне зараження зазначених територій.

Також окупанти повідомляють, що Київ нібито готує "фальшиві докази" розкрадання російськими військовими радіоактивних матеріалів, хімічних розчинів та забрудненого радіацією обладнання.

Реакція Києва

Зазначимо, що українська сторона поки не коментувала звинувачення Кремля.

Санкції ЄС проти Росії

17 січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Передбачалося, що до пакета санкцій, зокрема, мали увійти обмеження проти російської державної корпорації "Росатом", про що особисто наполягав президент України Володимир Зеленський, а також польські партнери. Однак 13 лютого посол Польщі в Євросоюзі Анджей Садось розповів, що у попередньому поданні 10-го пакета санкцій не було обмежень проти "Росатому".

Попередній проєкт представила Єврокомісія країнам ЄС минулими вихідними. Сьогодні, за даними RMF FM, країни ЄС отримають митні коди для кожного з товарів, що підлягають санкціям, а в середу ЄК представить законопроект про санкції.

Нагадаємо, мережа громадського моніторингу EcoCity запустила чат-бот Radiation and Smog Alarm, який повідомляє про небезпечне підвищення рівня радіації та хімічної небезпеки.