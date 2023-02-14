Они против войны: в ГУР признали, что окружение Путина "идет на контакт"

По словам представителя украинской разведки Андрея Черняка, сотрудничающие с нашими спецслужбами россияне "вне всякого подозрения". Они отстаивают личные интересы и хотят получить выгоду.

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В Главном управлении Разведки Министерства обороны Украины заявили, что сотрудничают с представителями окружения российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью греческому изданию Iefimerida сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

Он отметил, что люди, от которых украинская разведка получает информацию, работают даже в руководстве России. Черняк утверждает, что ГУР нашло способ сотрудничества с окружением российского президента.

"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России". В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, он против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну", — сказал Черняк.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что эти люди, сотрудничая с Украиной, отстаивают свой личный интерес и хотят получить выгоду.

"Кто-то, чтобы спасти жизнь, кто-то, потому что теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", — отметил представитель ГУР.

При этом Черняк заявил, что сейчас эти люди не могут свергнуть Путина, но способны на это пойти, когда он ослабнет и начнет терять власть. Черняк добавил, что как только Путин потеряет власть, окружение его уничтожит.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 11 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что армии России не хватает ресурсов для крупномасштабного наступления в честь годовщины с начала вторжения.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 14 февраля представитель военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что в странах Европы все еще продолжает активно работать российская сеть шпионов, которая действует в интересах Владимира Путина.