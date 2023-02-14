"Одна из целей": шпионы России пытаются сделать из Европы "зону влияния" для Путина, — ГУР

Представитель украинской разведки рассказал, как россияне вербуют иностранных журналистов. В ГУР считают, что агенты РФ пытаются помешать поставкам оружия Украине при помощи пропаганды.

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В странах Европы все еще продолжает активно работать российская сеть шпионов, которая действует в интересах Владимира Путина. Об этом рассказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк в интервью греческому изданию "Iefimerida".

На сегодняшний день политическое руководство Кремля заинтересовано в том, чтобы изучить всю Европу как еще одну "зону влияния", и поэтому туда отправили целую шпионскую сеть.

"Одна из главных целей россиян — влиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Поэтому они много вкладывают в работу со СМИ. Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как "Russia today", и другие более скрытые способы влияния. Есть случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с одним заданием, — это поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнению в пользу России", — сообщил Андрей Черняк.

Сейчас все усилия шпионской сети россиян направлены на то, чтобы нейтрализовать пути поставок западного вооружения, которое предоставляется бойцам ВСУ от партнеров Украины. Они считают, что это остановит контрнаступление украинских защитников.

"Россия заинтересована во всей Европе как в "зоне влияния". Если она покорит Украину, тогда не остановится на этом. Это будет продолжаться. И мы знаем, что у Путина были такие планы, прежде чем вторгаться в Украину. Возможно, они не изменились сейчас", — сказал представитель военной разведки Украины.

29 октября издание The Mail on Sunday сообщало, что шпионы Владимира Путина взломали телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с данными о поставках оружия Украине. Взломанный телефон даже поместили в закрытый сейф в охраняемом месте. Произошедшее спровоцировало скандал.

26 августа Spiegel писал, что российские шпионы следили за тренировками украинских военных в Германии. Рядом с тренировочными базами были замечены мини-дроны и подозрительные автомобили. Возможно россияне могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ.