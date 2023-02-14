"Одна з цілей": шпигуни Росії намагаються зробити з Європи "зону впливу" для Путіна, — ГУР

Представник української розвідки розповів, як росіяни вербують іноземних журналістів. В ГУР вважають, що агенти РФ намагаються перешкодити постачанню зброї Україні за допомогою пропаганди.

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У країнах Європи все ще продовжує активно працювати російська мережа шпигунів, яка діє на користь Володимира Путіна. Про це розповів представник військової розвідки України Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню " Iefimerida ".

На сьогоднішній день політичне керівництво Кремля зацікавлене у тому, щоб вивчити всю Європу як ще одну "зону впливу" і тому туди відправили цілу шпигунську мережу.

"Одна з головних цілей росіян — впливати на окремих авторитетних людей у європейських країнах, а також на громадську думку. Тому вони багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори, такі як "Russia today", та інші приховані способи. Є випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з одним завданням, — це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії", — повідомив Андрій Черняк.

Наразі всі зусилля шпигунської мережі росіян спрямовані на те, щоб нейтралізувати шляхи постачання західного озброєння, яке надається бійцям ЗСУ від партнерів України. Вони вважають, що це зупинить контрнаступ українських захисників.

"Росія зацікавлена у всій Європі як у "зоні впливу". Якщо вона підкорить Україну, тоді не зупиниться на цьому. Це буде продовжуватися. І ми знаємо, що Путін мав такі плани, перш ніж вторгатися в Україну. Можливо, вони не змінилися зараз", — сказав представник військової розвідки України.

29 жовтня видання The Mail on Sunday повідомляло, що шпигуни Володимира Путіна взламали телефон колишньої прем'єр-міністерки Великобританії Ліз Трасс із даними про постачання зброї Україні. Взламаний телефон навіть помістили в закритий сейф у місці, що охороняється. Те, що сталося, спровокувало скандал.

26 серпня Spiegel писав, що російські шпигуни стежили за тренуваннями українських військових у Німеччині. Поруч із тренувальними базами були помічені мінідрони та підозрілі автомобілі. Можливо, росіяни могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ.