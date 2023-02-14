Вони проти війни: у ГУР визнали, що оточення Путіна "йде на контакт"

За словами представника української розвідки Андрія Черняка, росіяни, які співпрацюють з нашими спецслужбами, "поза всякою підозрою". Вони відстоюють особисті інтереси та хочуть отримати вигоду.

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У Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України заявили, що співпрацюють з представниками оточення російського президента Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida повідомив речник ГУР Андрій Черняк.

Він зазначив, що люди, від яких українська розвідка одержує інформацію, працюють навіть у керівництві Росії. Черняк стверджує, що ГУР знайшло спосіб співпраці з оточенням російського президента.

"Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники "великої Росії". В оточенні Путіна досить багато людей, які не підтримують його політику щодо України. Коротше кажучи, вони проти саме цієї війни. Однак навряд чи є такі, хто робить це з через дружні почуття до України або через те, що ненавидить війну", — сказав Черняк.

Крім того, представник ГУР зазначив, що ці люди, співпрацюючи з Україною, відстоюють свій особистий інтерес та хочуть отримати вигоду.

"Хтось, щоб врятувати життя, хтось, бо втрачає гроші. Після вторгнення в Україну кілька людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", — зазначив представник ГУР.

При цьому Черняк заявив, що зараз ці люди не можуть повалити Путіна, але здатні на це піти, коли він ослабне і почне втрачати владу. Черняк додав, що щойно Путін втратить владу, оточення його знищить.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 11 лютого представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що армії Росії не вистачає ресурсів для великомасштабного наступу на честь річниці початку вторгнення.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 14 лютого представник військової розвідки України Андрій Черняк заявив, що у країнах Європи все ще продовжує активно працювати російська мережа шпигунів, яка діє на користь Володимира Путіна.