Операция "Белый дым": бойцы ВСУ забросали российские войска с дрона (видео)

Бойцы из 10-й горно-штурмовой бригады заставили бежать войска РФ со своих позиций.

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Украинские военные из 109-й отдельного горно-штурмового батальона сбросили ряд боеприпасов на позиции войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба в Фейсбуке.

Бойцы ВСУ сбросили несколько дымовых гранат по войскам РФ. Судя по кадрам, по врагу отработали из специальных версий гранат, которые дымят, вынуждая врага покидать свои позиции.

Конкретное направление, где происходили события не называют.

"Операция белый дым", — подписали видео в пресс-службе.

Напомним, дрон ВСУ уничтожил станцию связи оккупантов на Херсонщине. Беспилотник устроил "бавовну" россиянам, но не смог вернуться назад.

16 февраля, в ГВА заявили, что войска РФ стремятся прорвать оборону к югу от Авдеевки. Оккупанты бросили много сил для захвата Водяного, Опытного и Невельского.