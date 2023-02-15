Операція "Білий дим": бійці ЗСУ закидали російські війська з дрону (відео)

Бійці з 10-ї гірничо-штурмової бригади змусили тікати війська РФ зі своїх позицій.

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Українські військові зі 109-го окремого гірничо-штурмового батальйону скинули низку боєприпасів на позиції військ РФ. Про це повідомляє пресслужба у Фейсбуці.

Бійці ЗСУ скинули кілька димових гранат по військах РФ. Судячи з кадрів, по ворогу відпрацювали зі спеціальних версій гранат, які димлять, змушуючи ворога залишати свої позиції.

Конкретний напрямок, де відбувалися події, не називають.

"Операція білий дим", — підписали відео у пресслужбі.

Нагадаємо, дрон ЗСУ знищив станцію зв'язку окупантів на Херсонщині. Безпілотник влаштував "бавовну" росіянам, але не зміг повернутися назад.

16 лютого, у МВА заявили, що війська РФ прагнуть прорвати оборону на південь від Авдіївки. Окупанти кинули багато сил для захоплення Водяного, Опитного та Невельського.