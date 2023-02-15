Документы выкидывали из окон: волонтер показал видео вывоза архивов из Бахмута

Авторы видео утверждают, что документы принадлежат городскому управлению образования и пенсионному фонду. Стопки бумаг складывали в микроавтобус.

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В Бахмуте Донецкой области вывозили архивы городского управления образования и пенсионного фонда. Видео погрузки документов в микроавтобус показал украинский волонтер Вячеслав Ильченко.

На кадрах видно, как стопки документов выкидывают из разбитого окна здания управления и складывают в машину.

"Вот так мы вывозим архивы из управления образования. Начисления, зачисления, перечисления… Так это все выглядит — тут 4 куба (объем, который бумаги заняли в машине, – ред.).

ВСУ остаются в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии агентству "РБК Украина" 15 февраля заявил, что решения об отводе украинских войск из Бахмута еще не принимали.

Украинские войска на бахмутском направлении занимаются обескровливанием вражеской армии и уничтожают лучшие части ВС РФ, сказал он.

Тактические отступления возможны в разных ситуациях и прежде всего — для сохранения личного состава, улучшения тактического положения и более эффективной обороны, отметил военный.

"Важно — чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. В данном случае это Славянск и Краматорск", — объяснил Череватый.

По его словам, руководит данным участком фронта один из самых опытных генералов — командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Он планировал киевскую битву, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия", — заметил он.

В американском Институте изучения войны считают оборону Бахмута стратегически обоснованным решением украинского командования. Оккупанты вынуждены использовать силы ЧВК "Вагнер" и подключать ценные воздушно-десантные войска.

По оценке главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, положение в Бахмуте — самое худшее по сравнению с другими участками фронта. Военные США пока не знают, будет ли город оккупирован.