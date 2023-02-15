Документи викидали з вікон: волонтер показав відео вивезення архівів із Бахмута

Автори відео стверджують, що документи належать міському управлінню освіти та пенсійному фонду. Стопки паперів складали в мікроавтобус.

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У Бахмуті Донецької області вивозили архіви міського управління освіти та пенсійного фонду. Відео завантаження документів до мікроавтобуса показав український волонтер В'ячеслав Ільченко.

На кадрах видно, як стопки документів викидають із розбитого вікна будівлі управління і складають у машину.

"Ось так ми вивозимо архіви з управління освіти. Нарахування, зарахування, перерахування… Так це все виглядає — тут 4 куби (обсяг, який папери зайняли в машині, — ред.).

ЗСУ залишаються у Бахмуті

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі агентству "РБК Україна" 15 лютого заявив, що рішення про відведення українських військ з Бахмута ще не ухвалювали.

Українські війська на бахмутському напрямку займаються знекровленням ворожої армії та знищують найкращі частини ЗС РФ, сказав він.

Тактичні відступи можливі в різних ситуаціях і насамперед — для збереження особового складу, покращення тактичного становища та ефективнішої оборони, зазначив військовий.

"Важливо — щоб ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону тому, що тоді він обрушує тили і просто рухається у напрямку головного удару. У даному випадку це Слов'янськ та Краматорськ", — пояснив Череватий.

За його словами, керує цією ділянкою фронту один із найдосвідченіших генералів — командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Він планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там розглядаються різні варіанти дій противника та варіанти протидії", — зауважив він.

В американському Інституті вивчення війни вважають оборону Бахмута стратегічно обґрунтованим рішенням українського командування. Окупанти змушені використовувати сили ПВК "Вагнер" та підключати цінні повітряно-десантні війська.

За оцінкою голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, становище в Бахмуті — найгірше, порівняно з іншими ділянками фронту. Військові США поки що не знають, чи буде місто окуповане.